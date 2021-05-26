Kitap okuyorum ama unutuyorum diyenlere öneriler

Kitap okumak insnanın zihnini açar, hayal dünyasını genişletir. Ama bunun yanında okuduklarımızı kısa sürede unutuyoruz. Kitap Ayracı olarak bazı önerilerimiz var...

Kitap okumak, insanların hayal gücünü genişletir ve dünyaya farklı bir pencereden bakmalarını sağlar. Fakat yeterli verimin alınabilmesi için kitabın nasıl okunacağını ve kitap okuma tekniklerini iyi bilmek gerekir.

Öğrenmek için okumakla, okumak için öğrenmek arasında fark vardır. Kitap okurken, okumak için okuyorsanız muhtemelen nasıl okuduğunuz konusunda fazla düşünmemişsinizdir.

"OKUDUĞUMU UNUTUYORUM"

Kitap okumak, oldukça basit gibi dursa da nasıl okunması gerektiğini öğrendikten sonra siz de bu farkı anlayacaksınız.

"Okuduğumu unutuyorum" diyenler için bir dizi önerilerden bulunduk...

KİTAP SEÇİMİNİ İYİ YAPIN

Milyonlarca kitap vardır bu nedenle doğru kitabı bulma konusunda hataya düşeriz. Kitap okumaya başlarken ne tür kitapları sevdiğinizi iyi bilmeniz gerekir. Ne tür kitaplardan hoşlandığınızı bilmek, kitap okurken keyif almanızı sağlar.

OKUMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Kitap okumak, günlük ritüelleriniz arasında olsun. Günde en az bir saatinizi okumaya ayırmayı kendinize bir kural haline getirin ve bu kuralın dışına çıkmayın.

NOT ALMAYI UNUTMAYIN..

Kitap okurken ihtiyaç duyduğunuz düşünceleri veya okuma sırasında ortaya çıkan düşüncelerinizi yazmak, okuma etkinliğini önemli ölçüde artırır.

Tuttuğunuz bu notlar hafızanızda daha kalıcı olur ve kitapta gelişen önemli olayları kolayca hatırlamanıza yardımcı olur.





KENDİ TARZINIZLA OKUYUN

Doğru şekilde okumak hızlı okumaktan geçmez. Tam aksine hızlı okumak gibi bir çaba içerisine girilmemesi gerekir.

OKUDUĞUNUZU ZİHNİNİZDE CANLANDIRIN

Ne okuduğunuzu daha iyi anlamak için anlatılan şayi kafanızda canlandırmak önemlidir.

Neye benzeyebileceğini hayal etmek ve zihninizde kurgulamak okuduğunuzu daha iyi anlamanızı sağlar. Ayrıca, zihin gücünüzün gelişmesi de bir nebze de olsa buna bağlıdır.





ANA FİKİR ÜZERİNDE DURUN

Kitabı bitirdiniz, notlar aldınız, zihninizde canlandırdınız, anlamak için okudunuz, kitabın altını çizdiniz ve kendinize sorular sordunuz. Artık kitap bittiğine göre, kitaptaki önemli fikirleri bulmanız gerekiyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com