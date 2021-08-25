Kitap seslendirmeleri nasıl olmalı, ses sanatçısı Nisan Kumru anlattı

Sesli kitap uygulamaları son zamanlarda artmaya başladı. Bununla beraber seslendirmedeki kriterler de ön planda oluyor. Ses sanatçısı Nisan Kumru anlattı.

Seslendirme yapmak için iyi bir Türkçe gerekli. Tonlama, vurgu ve anlaşılırlık her şeyden önce gelen unsurlar.

Sesli kitap dinleyileri son yıllarda gözle görülür biçimde artmaya başladı. Dolayısıyla ses sanatçısı ihtiyacını da beraberinde doğurdu.

Ünlü ses sanatçısı Nisan Kumru, iyi seslendirmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Pek çok kitabı seslendiren Nisan Kumru'yu dinleyelim..

"DİNLEYEN SİZİN YAZDIĞINIZI DÜŞÜNMELİ"

"Sesli edebiyat eserleri diyebileceğimiz sesli kitaplarda dinleyicinin duymak istediği, bir sesin ona kitap okuyuvermesi değil bir sanatçının, oyuncunun o kitabı sesle yorumudur. Dinleyen okuduğuzu değil âdeta kitabı sizin yazdığınızı düşünmeli."

Ergül Tosun

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