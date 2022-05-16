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    Kolektif bir çalışma: İletişim ve Medya kitabı

    Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Bozkurt editörlüğünde hazırlanan İletişim ve Medya kitabı, medya sektöründe çalışan bireylere hitap ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:14
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    Kolektif bir çalışma: İletişim ve Medya kitabı

    Dünya ile birlikte değişen medyayla, teknolojinin yenilikleri ile şekillenen iletişimin yolculuğunda yaşananları tarihe not düşen bir eser daha raflarda yerini aldı.

    Günümüzdeki medya uygulamalarını aktarıyor

    Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı iletişim ve medya alanı araştırmacılar için sürekli bir çalışma sahası sunuyor. İletişim ve Medya içeriğindeki makalelerle günümüzdeki medya uygulamalarını ele alıyor.

    "Medya alanı araştırmacılar için çalışma sahası"

    Araştırmacılar için sürekli bir çalışma sahası kitabın editörleri Aslı Yapar Gönenç ve Gülsün Bozkurt, çalışmayı tanıtırken, her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı iletişim ve medya alanının araştırmacılar için sürekli bir çalışma sahası sunduğunu diye getiriyor.

    Kolektif bir çalışma: İletişim ve Medya kitabı #1

    Sayfa: 226

    Kitapta yer alan makaleler

    Kitabın editörleri Aslı Yapar Gönenç ve Gülsün Bozkurt, çalışmayı tanıtırken, her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı iletişim ve medya alanının araştırmacılar için sürekli bir çalışma sahası sunduğunu diye getiriyor.

    Kitapta yer alan makaleler şu şekilde;

    *Güzellik Algısı Bağlamında Sisteme İçkin Şiddet: Estetik Mağdurları Haberleri Üzerine Bir İnceleme

    *Modernleşmenin İzinde Geleneksel Medya ve Yeni Medyanın Karşılaştırmalı Analizi

    *Barış Gazeteciliğinin Doğuşunda ve Gelişiminde Uluslararası Sistemin Durumu

    *Dijital Gazetecilikte Seo Haberciliği ve Etik Sorunlar

    *Covid-19 Pandemisi Sürecinde Mahremiyet ve Gözetim Toplumu: Dünyada Temas Takip Uygulamaları

    *Kitlelerin Bilgeliği Fikrinin Amatör Kültü Kavramı Çerçevesinde Analizi

    *Liberteryenizm ve Anarko-Kapitalizm Bağlamında Medya Tekelleşmesi

    *Küreselleşme Çerçevesinde Medya ve Futbol İlişkisi: H&M ve Türktelekom Reklam Filmleri Üzerinden Bir İnceleme

    *Sosyal Medya ve Modernizm: Tahran’ın Zengin Çocukları (Rkot) Instagram Hesabı Üzerine Bir İnceleme

    *Ötekine Öykünen Benlik Merkezinde Bir Kimlik İnşası Olarak Sosyal

    *Emeğin Bireyselleşmesi ve Freelance Gazetecilik

    *Siberpunk’ın Kâbesi’nde Ötekileri


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