Komşuluk kavramını geniş bir bakış açısıyla ele alan kitap: Komşular

15 öyküden oluşan Komşular; şehirde, köyde ve kenar mahallelerde değişen komşuluk ilişkilerini, usta bir yazar ve yönetmenin derinlikli gözlemleri ve şaşırtıcı kahramanları eşliğinde anlatıyor.

Ödüllü yönetmen Orhan Eskiköy, ilk kitabı Komşular’daki öykülerinde, şehirde, köyde ve kenar mahallelerde değişen komşuluk ilişkileri üzerinden farklı yaş ve cinsiyetteki insan profillerini büyük bir gözlem yeteneğiyle aktarıyor.

'Komşuluk' kavramını geniş bir bakış açısıyla ele alan on beş hikâyeden oluşan eserde, aynı çevrede mekânsal olarak komşuluk ilişkisi içinde olanların yanında, birtakım komşu duyguların, birbirine komşu anlamların, bir komşudan diğerinin kapısına giden köpeklerin, farklı evlerde birbirine komşu hikâyelerin kahramanı olan kuşların da öyküleri yer alıyor.

Sayfa: 160

FARKLI BİR PENCERE

Sevgisizliğin, hayatını istediği gibi yaşayamamanın, karşı cinsle ilişkilerin, dostluğun, aile bağlarının kişinin kendisiyle ilişkisi üzerindeki etkisini sorgulayan hikâyeler, hayata ve insanlara farklı bir pencereden bakmanızı sağlayacak.

TADIMLIK...

"Kendisini küçük düşürdüğü için patrona, karısının yanında hem hakaret ediyor hem de onu öldüresiye dövüyordu. ‘Babama benziyor bu adam,’ dediğini hatırladım. Babasının ölümünden yıllar sonra patrona iyi davranmış, sevgi değilse bile saygı beklemiş ama babasından göremediği gibi ondan da beklediğini alamamıştı."





Yönetmen ve yazar Orhan Eskiköy

İLK KİTAP

2007’de Özgür Doğan’la birlikte çektiği ilk uzun metrajlı filmi “İki Dil Bir Bavul"u yapabilmek için görevinden istifa etti. 2012’de “Babamın Sesi” filminin senaryosunu yazdı ve Zeynel Doğan ile birlikte yönetti. 2017’de “Taş" filmini yazdı ve yönetti. Filmleriyle çok sayıda ödül kazandı. Komşular ilk öykü kitabıdır.

Ergül Tosun

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