Komutanlıktan yazarlığa: İhsan Oktay Anar

Romanları çok okunan ama hiç konuşmayan yazar İhsan Oktay Anar hakkında bilinmeyenler...

Günümüzde çok okunanan bir yazardır İhsan Oktay Anar... Onu okuyanlar hep şunu söyler: Neden hiç medyaya çıkmıyor, konuşmuyor. Biz söyleyelim; İhsan Oktay Anar'ın kendine has özelliğidir bu.

Romanını yazar, okurlara teslim eder ve köşeye çekilir. Çoğu yazar gibi imza törenleri düzenlemez, basına demeç vermez, söyleşi yapmaz...

OPERASYONDA BİR KOMUTAN

Fakat ünlü yazarla ilgili çok çarpıcı bir bilgi var. Meğer İhsan Oktay Anar, yazar olmadan önce 1990'lı yıllarda Kuzey Irak Harekatı'na pek çok sefer katılmış ve operasyonlarda bulunmuş.

Şöyle anlatıyor yazar;

"Okulda asistanken, 1994'te, yazdığım üç kitabı gönderdim İletişimYayınları'na: Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel ve daha sonra yayımlamaktan vazgeçtiğim Tamu (Akıbetini anlatacağım). 10 gün sonra arayıp 'Basacağız' dediklerinde sevinçten havalara uçtum. Sonra askere gittim. Okulda kimsenin benim yokluğumun farkında olmadığını döndüğümde anladım. Bana 'Sen neredeydin' dediler. O yıllarda hepsi o bursla, bu bursla yurt dışına gidiyordu. Benim de öyle gittiğimi sanmışlar. Oysa ben, gidilebilecek en uzak yerdeydim: 1995'te, Kuzey Irak'ta, Çelik Harekâtı'nda..."





MAYIN TEMİZLEME GÖREVİ

O kış, eksi 30 derece soğukta, PKK'ya karşı düzenlenen, Korgeneral Hasan Kundakçı komutasındaki 40 günlük sınır ötesi operasyonun bir parçası olmuş Anar; üstelik tim komutanı olarak.

Habur'dan geçmişler sınırı. Diyarbakır, Şırnak, Cizre'de bulunmuş. Baskınlara uğramışlar, pusuya yatmış. Bixi ateşinin ışıklarını üzerinden geçerken görmüş. Hatta bir keresinde bir anti-tank mayını temizleme vazifesi düşmüş üzerine.

"TOPRAĞI KAZDIM, MAYIN ÇIKMADI"

"Biz sınırda ilerlerken, tankların yolunun üzerinde bir mayınlı alan olduğu söylendi... Biliyorsun, anti-tank mayını sen üzerine basarsan patlamaz. 145 kilo ağırlık lâzım onu patlatmak için. Bu yüzden onu kara mayınıyla tuzaklarlar. Temizlemeye giden üzerine basıp patlatsın diye. O bölgeye geldiğimizde 10 kişilik timimi tepenin arkasına gönderdim. Patlarsa zarar görmesinler diye. Elime bir tornavida alıp mayın olduğu söylenen yere ulaştım. Toprağı kazdım kazdım, ama mayın çıkmadı..."

Ergül Tosun

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