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    Köpek Kalbi romanının yazarı Mihail Bulgakov'un 82'inci ölüm yıldönümü

    Ukraynalı yazar Köpek Kalbi romanının yazarı Mihail Bulgakov, 82 yıl önce hayatını kaybetti. Bulgakov, yazdığı eserlerle dönemin Rus yönetim ve toplumunu sertçe eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 15:11
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    Köpek Kalbi romanının yazarı Mihail Bulgakov'un 82'inci ölüm yıldönümü

    Ukraynalı yazar Mihail Bulgakov, Köpek Kalbi romanıyla anılır. Yazarın piyasaya çıktığında büyük yankı uyandıran Köpek Kalbi'nde topluma eleştiriler var. Yazar bu kitabında bir köpek üzerinde dönemin yönetim anlayışına ve topluma ince göndermelerde bulunuyor.

    Mihail Bulgakov, 10 Mart 1940 yılında hayatını kaybetti. Yazarın bugün 82'inci ölüm yıldönümü. Şayet Köpek Kalbi romanını okumadıysanız bu soğuk havalarda tam okuma sırası...

    Bulgakov'un hayatından kısa kesitler...

    Bulgakov, 891'de Kiev'de doğdu. Genç yaşta hekimliği bırakarak kendini tümüyle yazarlığa verdi.

    İlk romanı Belaya gvardiya (Beyaz Muhafız, 1925), komünist bir kahramana yer vermediği gerekçesiyle Sovyet resmî çevrelerince büyük tepkiyle karşılandı.

    Sovyet toplumunu eleştiren yergili fantezilerin yer aldığı Dyavoliada (Şeytanlıklar, 1925) da resmî çevrelerin eleştirisine uğradı.

    Köpek Kalbi romanının yazarı Mihail Bulgakov un 82 inci ölüm yıldönümü #1

    Sayfa: 136

    YERGİ ROMANI: KÖPEK KALBİ

    Bulgakov, aynı yıl, sözde bilim üstüne bir yergi niteliğindeki Köpek Kalbi'ni yazdı. 1930'a gelindiğinde, eserlerinin yayımlanması yasaklanmıştı. Bulgakov, buna karşın, 1930'larda iki önemli eser daha verdi.

    Köpek Kalbi romanının yazarı Mihail Bulgakov un 82 inci ölüm yıldönümü #2

    ESERLERİ DEĞER KAZANDI

    Moskova Sanat Ti­yatrosu'nun perde arkasını acımasızca yeren yarıda kalmış özyaşamöyküsel romanı Teatralni roman (Tiyatroluk Roman) ve göz kamaştırıcı bir fantezi olan Usta ile Margarita. 1

    940'ta Mos­kova'da ölen Bulgakov'un eserleri, Stalin'in ölümünün ardından, 1950'lerin sonlarına doğru gittikçe saygınlık kazandı.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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