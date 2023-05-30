Körfez Savaşı'nda imkansız bir aşkın hikayesi: Aşkın Sınırı Deniz Tekci’nin Altın Kitaplar’dan çıkan ilk romanı Aşk Sınırı, raflardaki yerini aldı. Zor bir coğrafyada yaşayan iki kaçağın hikâyesini konu alan kitap, okuru imkânsız aşkların anlamını sorgulamaya sevk ediyor.

ensonhaber.com

Deniz Tekci, yeni kitabı ile ilgili “Beni derinden etkileyen gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı bu kitap, aşk konusunda bizlere madalyonun öbür yüzünü gösteriyor. Aşkı her daim kadına yakıştırır dururuz ya… Halbuki Leyla’yı Mecnun’suz, Aslı’yı Kerem’siz, Şirin’i Ferhat’sız anlatıp aşklarına gıptayla bakabilir miydik?

İşte Aşk Sınırı savaşın ortasında yeşerip filizlenen ve sınırtanımayan bir büyük aşkın Raju’nun gönlünden dile düşmesini, ondan cesaret alan Hakan’ın ise yürek deşen aşkına tanıklık etmemizi sağlarken, aşkı bir de eril yönüyle aktarmaya çalışıyor. Tam da Şems’in buyurduğu gibi: "Ey gönül! Şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi?”’ yorumunda bulundu.

Yüreği kanatlanmak

Hiç durup düşündün mü, dile düşenlerden misin, yüreği deşilenlerden mi? Işığa koşan kelebekler misali, aşka kanat çırpan ve sonrasında yüreği lime lime edilip yara bere içinde kalanlardan mı? Tam da kalp yaraları iyileşip kabuk bağlayacakken yeniden inanıp aşka her seferinde yüreği kanatılanlardan mı?

Sayfa: 344

Peki ya sen... Sen hiç düştün mü aşka?

Savaşın ortasında yeşeren ve sınır tanımayan gerçek bir öyküyü anlatıyor Aşk Sınırı…Körfez Savaşı sırasında sevdanın karasına düşen Raju ve Hira, savaş sonrası Bağdat'ta mahsur kalır. Türkiye - Irak sınırını kaçak yollardan geçmeye çalışırken Hakan Yüzbaşı ve Mert Asteğmen'le yolları kesişir.

Gerilim tadında roman

İki kaçak aşık ekseninde ilerleyen olaylar dizisi, bir yandan da iki askerin iç dünyalarına yaptığı yolculuklarla hem aşk hem de psikolojik gerilim tadında bir romanla baş başa bırakıyor okuru.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com