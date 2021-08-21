Korkuya dair ne varsa bu kitapta: Sakın Korkma

Korku türlerini çeşitli örnekler eşliğinde anlatıp okurun zihnini ve duygu dünyasını düşünce balonlarından arındıran Sakın Korkma... Milada Rezková, korkuya dair ne varsa bu kitabında dile getiriyor.

Dünyadaki en eski dört duygudan biri olan korkunun izini süren Sakın Korkma!, matrak çizimleri, bilgi ve farkındalığı artırmaya yönelik içeriği, etkileşimli etkinlik sayfaları ve göz alıcı tasarımı ile tarih boyunca insanların peşini bir türlü bırakmayan korku hissine dair ne varsa açıklığa kavuşturuyor.

Ürkek kalplere sahip miniklerin ve pek tabii ki büyüklerin kütüphanesinde bulunması gereken bu çok özel koleksiyon kitabı, on iki ayrı bölümde, korkunun kaynağından vücut üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerine; korkunun hangi şekillere büründüğünden yerel kültürlerde ve hatta hayvanların dünyasında nasıl karşılık bulduğuna değiniyor, korkuyla baş etmenin yolları hakkında hap bilgiler veriyor.

Sayfa: 200

KAYNAK KİTAP

Sakın Korkma!, kabullenemediğimiz ve üstesinden gelmekte zorlandığımız korku duygusunun geçmişi ve geleceği üzerine gerçekçi tespitlerde bulunan; hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir kaynak eser.

CEVAPLARI ARANAN SORULAR

Korku nereden gelir ve en yakın dostları kimlerdir?

DNA'mızın korkularımızla ne tür bir yakınlığı olabilir?

Doğuştan gelen korku ile öğrenilen korku arasındaki fark nedir?

Korktuğumuzda vücudumuzda hangi tuhaf şeyler gerçekleşir?

Küçük çocuklar neden korkuyla yüzleşme konusunda daha cesurdur?

Korkular, yerel kültüre göre nasıl çeşitlilik gösterir?

Hayvanlar da korkar mı? Mesela aslanlar?

Hiçbir şeyden korkmayan insanlar var mı?

Korkudan keyif almak mümkün mü?





Milada Rezková

NEYEDEN KORKULUR...

"Filler farelerden ürker. Ruslar burunlarının donup düşmesinden endişe duyar. İnsanlar her çağda fırtınalardan ve ayılardan korkar."

SAKIN KORKMA

Evet, yalnız değilsiniz. Çünkü dünyadaki tüm canlılar bir şeylerden korkuyor. Kimisi böcekten kimisi gök gürültüsünden. Ama çok önemli bir ayrıntı var atladığınız: korkunun aslında dostunuz olduğu gerçeği...

Sakın Korkma! işte bu pek bilinmeyen iddiayı kanıtlamak için hazırlandı. Ve emin olun; korkudan korkmamanız gerektiğini fark ettiğinizde çok şaşıracaksınız!..

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com