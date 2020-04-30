Korona günlerinde #evdeyimokuyorum yemek kitapları öneri listesi

Koronavirüs sebebiyle evde kalmamız gereken günlerde hepimiz soluğu mutfakta almışken bir de yemek kitapları listesi hazırlamalıydım…

Yemek, sanırım insan olarak hepimizin yumuşak karnı. Çok sevindiğimizde, üzüldüğümüzde, endişelendiğimizde, her koşulda kendimizi yemeye veriyoruz. Pandemi süreciyle birlikte evlerimizde kalmaya başladığımızdan beri hepimiz bir şekilde soluğu mutfakta aldık. Sosyal medya üzerinden yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Benim bile paylaşılmış bir kurabiye tarifim var. Kimi sağlıklı tarif peşinde unsuz şekersiz tarifler arıyor, kimisi karbonhidratın kölesi olmuş durumda. Skala oldukça geniş…

Gönüllü karantina sürecimizin başından beri nefisyemek.com şefimiz Gizem Bozdağ, her zevke hitap edecek tariflerini bizimle paylaşıyor. O tariflerin hepsini bizzat tatmış biri olarak Gizem Şefimizin tariflerini önererek başlamalıyım belki de. nefisyemek.com üzerinden hepsine ulaşabilirsiniz. Benim işim de kitaplarla olduğuna göre, #evdeyimokuyorum kapsamında bugün sizler için yemek kitapları seçtim. İftara daha çok var, biliyorum. Ama zaten şu süreçte bir şekilde hep yemek düşünüp konuşmuyor muyuz?

Siz hangi şefleri, yemek yazarlarını takip ediyorsunuz? En güvendiğiniz püf noktalarınız neler? Bu günlerde hangi kitabı okuyorsunuz? En çok hangi yemekleri yapıyorsunuz? İftara menüde neler var? Paylaşıp çoğalalım…

#evdeyimokuyorum

UN

Hepimiz en az bir kez ekşi mayalı ekmeği ya da Ramazan pidesini deneyimledik sanıyorum. Öyleyse unu tanıyarak başlayalım. Üstkanat şöyle diyor:

“Un bütün sessizliğiyle tezgâhınızın üzerindeyken, eklediğiniz her damla su ona hayat katmaya başlar. Ateşin gücüyle pişmeye başladığında mis gibi kokusunu duyarsınız. İşte bu koku tıpkı bana hissettirdiği gibi milyonlarca insana kendini iyi hissettirir. Çünkü bu hayatın büyüsüdür.”

Un

Aydan Üstkanat

Altın Kitaplar

S.: 264

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GERÇEK EKMEK

Un hakkında bilgilendiğimize göre, sıra ekmek yapımında…

Bu kitapla birlikte ekmeğe bakışınız değişecek. Gerçek ekmeğin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, sağlıklı bir diyette ne anlam ifade ettiğini, ‘mış gibi ekmek’lerden hangi noktalarda ayrıldığını öğreneceksiniz. Ekmek dostu şehirlerdeki ustalar tecrübelerini ve özel sırlarını sizinle paylaşacak. En önemlisi, evde hiç zorlanmadan uygulayabileceğiniz, birbirinden lezzetli ekmek tariflerine sahip olacaksınız.

Gerçek Ekmek ve Ekmekle İlgili Tüm Gerçekler

Emine Şahin

Hayy Kitap

S.: 128

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ÇORBANIN KİTABI

Çorba, en özel yemek kültürlerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının en lezzetli parçası… Bu kitapta, bakliyatla yapılan çorbalardan sebze çorbalarına, etli ve tavuklu çorbalardan diyet çorbalar ve soğuk çorbalara kadar tam 154 çorba tarifi var…

Çorbanın Kitabı

Ebru Omurcalı

Alfa Yay.

S.: 322

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

PİLAVLAR, MAKARNALAR VE HAMUR İŞLERİ

Ve tabii gözbebeğimiz karbonhidrat lezzetleri…

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yemek kitapları konusunda en önemli çalışmaları Ekrem Muhittin Yeğen gerçekleştirmiştir. Yeni Türkçeyle yazdığı bu kitaplarda hem dünya mutfaklarından hem de Klasik Türk Mutfağı’ndan zengin örnekler vererek kaynak kitaplar yaratmıştır. Birkaç kuşaktır hemen her evde bulunan Ekrem Muhittin Yeğen’in Yemek Öğretimi kitapları tarifleri değiştirilmeden ancak çağdaş baskı teknikleri kullanılarak ve görsel zenginliği artırılarak okurların beğenisine sunulmaktadır. Bu ciltte çeşitli pilav, makarna ve hamur işlerine ait tarifler yer almaktadır.

Pilavlar, Makarnalar ve Hamur İşleri (Cilt 4)

Ekrem Muhittin Yeğen

İnkılap Kitabevi

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu





ADIM ADIM HAMUR İŞLERİ

Hamur işleri derin bir konu. Bir kitap daha ilgimi çekti. Hakan Doğan üç kuşaktır ekmekçilik mesleğini aralıksız sürdüren bir ailenin son temsilcisi. Ekşi Mayalı Ekmekler kitabıyla Türkiye’de bu konuda büyük bir ilgi uyandırmakla kalmadı; Gourmand Cookbooks Awards yarışmasında ekmek kategorisinde ödül kazandı. Hamur işi konusunda dersler veren, çalışma atölyeleri düzenleyen Doğan, Adım Adım Hamur İşleri’yle de bu konuda kaynak kitap eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Hamur işini bir giriş dersi tadında bol görselli olarak işleyen Adım Adım Hamur İşleri hem öğrencileri hem meraklı okurları büyülü bir dünyaya davet ediyor.

Adım Adım Hamur İşleri

Hakan Doğan

Alfa Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu





SEMA’NIN SAĞLIKLI MUTFAĞI

Tabii ki sağlıklı yemeklerden de bahsetmeli. Sağlıklı yaşam bir seçenek. Ben, Sema’nın tariflerini yakından takip ediyorum. Sema, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiş ve onu anlatıyor. Tanıtım bültenini şöyle açıyor:

“Gece başucunda keşkülle uyuyan, bir porsiyon iskender yemek için mesafeleri önemsemeyen, yirmi yedi yaşında Tip 2 diyabet teşhisi konmuş genç bir kadının serüvenine hoş geldiniz.”

Tatlılar, börekler, kekler olmadan olmaz diyenlerden misiniz? Sema da öyleydi, sonraları canı tatlı, pizza, kek, börek gibi uzak durması gereken şeyler çektiğinde bunları yememesi gerektiğini biliyordu. Eline aldığı karıştırma kabı onun için sihirli bir değnek olmuştu. Tariflerini blogu ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak çok sayıda insanı da kendi hikâyesine ortak etti. Mutfağınızı keyifli bir keşif alanı yapmaya, daha önce uzak durduğunuz tüm alternatif tarifleri “Ama bu sağlıklı olamayacak kadar güzel,” diyerek yemeye hazır olun. Sema’nın Sağlıklı Mutfağı, okurunu her dönemi büyük bir emekle örülen bir başarı öyküsüne ortak etmek ve mutfaklarda devrim yapmak için geliyor!

Sema’nın Sağlıklı Mutfağı

Sema Özpekmezci

Küsurat Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu





NARLI TARİFLER

Refika Birgül, pek çok tarifiyle sürekli gözümüze çarpıyor. En az bir tarifini denemişizdir. Pek çok kitabı var; ama benim ilgimi ‘Narlı Tarifler’ çekti.

Refika “Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane” tekerlemesiyle mutfağa girdi, nar’la birbirinden değişik ve nefis lezzetler keşfetti. Doğanın bereketi ve bonkörlüğü karşısında hayret ve minnet duygusuyla bu kitap el birliğiyle Refika’nın Mutfağı’nda hazırlandı!

Narlı Tarifler – Refika’nın Mutfağında Pişen Kitaplar

Refika Birgül

Boyut Yayın Grubu

S.: 64

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu





PLAZA İNSANI MUTFAKTA

Evet, biraz da havalı yemeklere göz atalım. Sedefnaz Yaşar’ın kaleme aldığı Plaza İnsanı Mutfakta ile yurtiçinden-yurtdışından havalı yemekleri, çay saati tariflerini, hafta sonu evde oturtacak kahvaltı menülerini ve daha nicesini 5 dakikada hazırlayıp, “E bu enfes olmuş,” diyerek yerken bir yandan da plaza dedikodularını okuyacak, gülmekten kendinizi alıkoyamayacaksınız. İşte bir plaza insanından işyerinde yaşadığınız tüm stresi, sıkıntıyı anında ortadan kaldıracak, pratik, birbirinden leziz tarifler ve küçük tatlı plaza dedikoduları!

Plaza İnsanı Mutfakta

Sedefnaz Yaşar

Küsurat Yay.

S.: 228

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

30 DAKİKADA ANA YEMEKLER

30 dakikada yemek tarifleri ile öne çıkan İdil Yazar, ‘Mutfakta az, sevdiklerinizle bol zaman geçirin diye!’ bir üçleme hazırlamış. Ramazan’da en çok ana yemek işimize yarar diye düşünüyorum. Siz ’30 Dakikada Tatlılar’ ve ’30 Dakikada Atıştırmalıklar’a da bir göz atın…

Bu kitapta sadece 30 dakikada hazırlayacağınız 80 ana yemek tarifimi bulabilirsiniz. Malzemelerden adımlara kadar her şeyin en pratik şekilde mutfağınızda, elinizin altında olmasını istedim.

Her zaman söylerim; yemek birleştirir! Sizi de sevdiklerinizle aynı sofrada birleştirmesi dileğiyle!

30 Dakikada Ana Yemekler

İdil Yazar

İnkılap Kitabevi

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu





MAMAERA

Bebekler ve çocuklar için de yemek tarifleri içeren bu kitap da oldukça ilgi çekici…

Ailece sofraya oturduğumuzda hepimizin keyif alarak yediği, pişirirken eğlendiği, hem lezzetli hem de sağlıklı tariflerimi, ek gıdaya başladığımız ilk günden itibaren özenle oluşturup, bu kitapla buluşturdum. Keyifle pişirip, sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle…

Mamaera

Zeynep Benhisavi Çelik

İnkılap Kitabevi

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

BONUS: İDİLİKA’DAN TARİFLER GİRİT YEMEKLERİ

Bir yöreye ait yemeklerin tarifi bana hep ilgi çekici geliyor…

Çocuk yaşlarından bu yana, günlük tutar gibi, Girit’e özgü yemeklerin tariflerini not alan İdil Çimrin, yüzü aşkın tarifle sizi mutfağına davet ediyor. Çimrin’in 2008 yılında açtığı ilk restoranında hazırlanan yemeklerin inceliklerini, sizleri Ege esintileriyle buluşturacak bu kitapta bulabilirsiniz…

İdilika’dan Tarifler Girit Yemekleri

İdil Çimrin

Alfa Yay.

S.: 384

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

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Damla Karakuş

[email protected]

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