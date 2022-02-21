Korsan kitap nasıl fark edilir ve hakkında bilinmesi gerekenler

Korsan kitap nasıl fark edilir ve hakkında bilinmesi gerekenler

Ülkemizde korsan kitap basma ve dağıtma artmaya başladı. Buna hem yayınevleri hem de bazı okurlar tepkili. Peki, korsan kitap nasıl anlaşılır? Sizi haberimize alalım...

Korsan kitap dağıtmak, basmak, yayınlamak suçtur. Anayasamıza göre; cezaları var. Bu ceza bazen para bazen de hapis oluyor. Emeğe saygı çerçevesinde korsan kitap almayalım, alanları da uyaralım.

Korsan kitap okumak, okuyana çok keyif vermez. Çünkü oldukça kötü bir baskısı oluyor genelde ve safaları da eksik oluyor. Bunun için orjinal kitapları okumak ve almak yayıncılık sektörü için de önemli bir kazançtır.

Peki korsan kitaplar nasıl fark edilir; gelin birlikte bakalım...

BANDROLSÜZ KİTAP

Bandrolsüz veya sahte bandrollü kitaplar korsan kitaplardır. Okuduğunuz kitaba ait bir bandrol yoksa bu kitaba birkaç faktör dışında korsan dememizin bir mahsuru yok.

Fakat bandrolü olan her kitaba orijinal dememiz de yanılgıya sebep olabilir. Çünkü basım dünyası gelişim gösterirken korsan kitap üreticilerinin de çalışıyor olduğunu unutmamamız lazım.





SAHTE OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ

Başka bir kitaba ait bandrol, sahte bandrollü kitapta yer alarak karşımıza çıkabilir. Burada bandrol içerisinde yer alan tarih ile kitabın basım tarihilerini karşılaştırmakta fayda var. Bu her zaman kesin bir çözüm sunmasa da çoğu zaman işe yarayabilir.

Bunun dışında sahte bir bandrole karşı ,bandrolü çıkartmayı deneyebilirsiniz. Eğer bandrol çıkartıldığında parçalanıyor ise orijinal, parçalanmıyorsa sahte olduğuna dair fikir yürütülebilir.





KALİTESİZ BASKI VE SAYFALAR

Orijinal kitap alırken dikkat etmeniz gereken başka bir unsur da baskı ve sayfa kalitesidir. Aldığınız orijinal kitap kötü basıma sahip olabilir fakat hiçbir kitap korsan bir kitap kadar kötü bir basıma sahip olamaz.

Sayfalarda yer alan yazıların baskılarının kalitesizliği, sayfa hamurunun kalitesiz oluşu ve eksik sayfalar… Bunlar bandrolsüz kitap ile orijinal baskıyı ayırt edebilmeniz için size ipucu verecek.

BASIM HATALARI

Korsan kitaplarda simetri olmaz. Yazıların düzenli bir çizgide değil eğimli olduğunu fark ediyorsanız korsan bir kitapla karşı karşıyasınız demektir.

Ciltli ve korsan bir kitap almışsanız, sayfaların ciltten ayrılması sahte olduğunun anlaşılmasının bir diğer yoludur.

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