Korsan kitap tehlikesine karşı yayınevinin sitesi daha güvenli

İnternet üzerinden yapacağınız kitap alışverişlerinde öncelikle yayınevinin kendi sitesini tercih edin. İkinci tercihiniz sadece kitap satan siteler olmalı.

Korsan kitaba karşı okuyucu her zaman diri olmalıdır. Bunun için kitap alınırken ilk önce yayınevinin sitesine bakılmalı; daha sonra ise kitap satan sitelere bakmakta fayda var.

Pazar yeri formatındaki sitelerde yayıncıların mağazalarına öncelik verin. Satıcı ve ürünleri hakkındaki yorumları okuyun.

SOSYAL MEDYA TUZAĞI

Satış fiyatının çok altında fiyat etiketine sahip kitaplara şüpheyle yaklaşın.Başta Facebook ve Instagram olmak üzere, sosyal medya hesapları üzerinden satılan kitaplar çoğunlukla korsandır. Sosyal medya aracılığıyla kitap almayın.

FİYATI AZSA DİKKAT EDİN

Yayınevlerinin sitelerinden ya da internet kitapçılarından kitap alınmasını öneriyorlar. Ama en ucuzu arayan okurun bu uyarıyı ne kadar dikkate alacağı şüpheli. Okura "Satış fiyatının çok altında fiyat etiketine sahip kitaplara şüpheyle yaklaşın" diye öneriyor.





TÜKETİCİ BİLİNCİ ÖEN ÇIKIYOR

En ucuz ürün ve kitap da pazar yeri formatıyla çalışan internet sitelerinde oluyor. Tüketici burada satılan ürünün sahte ya da korsan olduğunu nereden bilecek? Sorun sadece kitapta değil ki! Giysinin, deterjanın, parfümün, yiyecek ürünlerinin de sahtesi satılıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com