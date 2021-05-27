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- Korsan kitap tehlikesine karşı yayınevinin sitesi daha güvenli
Korsan kitap tehlikesine karşı yayınevinin sitesi daha güvenli
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 16:45
Korsan kitaba karşı okuyucu her zaman diri olmalıdır. Bunun için kitap alınırken ilk önce yayınevinin sitesine bakılmalı; daha sonra ise kitap satan sitelere bakmakta fayda var.
Pazar yeri formatındaki sitelerde yayıncıların mağazalarına öncelik verin. Satıcı ve ürünleri hakkındaki yorumları okuyun.
SOSYAL MEDYA TUZAĞI
Satış fiyatının çok altında fiyat etiketine sahip kitaplara şüpheyle yaklaşın.Başta Facebook ve Instagram olmak üzere, sosyal medya hesapları üzerinden satılan kitaplar çoğunlukla korsandır. Sosyal medya aracılığıyla kitap almayın.
FİYATI AZSA DİKKAT EDİN
Yayınevlerinin sitelerinden ya da internet kitapçılarından kitap alınmasını öneriyorlar. Ama en ucuzu arayan okurun bu uyarıyı ne kadar dikkate alacağı şüpheli. Okura "Satış fiyatının çok altında fiyat etiketine sahip kitaplara şüpheyle yaklaşın" diye öneriyor.
TÜKETİCİ BİLİNCİ ÖEN ÇIKIYOR
En ucuz ürün ve kitap da pazar yeri formatıyla çalışan internet sitelerinde oluyor. Tüketici burada satılan ürünün sahte ya da korsan olduğunu nereden bilecek? Sorun sadece kitapta değil ki! Giysinin, deterjanın, parfümün, yiyecek ürünlerinin de sahtesi satılıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com