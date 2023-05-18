Kova çağı şafağında bilinç devrimi ve Hiçbir Şeyden Her Şey Mümkündür kitabı Astroloji bilimi, ülkemizin ve dünyanın geleceğiyle ilgili kulağımıza neler fısıldıyor, hangi konularda nasıl uyarıyor? Bütün bu soruların cevabını ve çok daha fazlasını, elinizdeki bu kitapta bulacaksınız.

ensonhaber.com

Akılcılığın, bilginin öneminin ve teknolojinin en yüksek seviyede deneyimleneceği yepyeni bir çağa giriyoruz. Kıyısında olduğumuz Kova Çağı’nda artık gerçek bilgiden ve akıldan başka kurtarıcımız olmayacak.

Geride bıraktığımız ve sosyologlar tarafından narsisizm çağı olarak tarif edilen çağda bilgi değil reklam etkiliydi, içerik değil görüntü değerli kabul ediliyordu, dolayısıyla insanlar yalnızca kendi mutluluklarına odaklandı. Fakat bu artık yeterli değil.

Bundan böyle gelişmek, iyileşmek ve mutlu olmak adına kendimiz için ne yapıyorsak aynısını toplum için de yapabiliyor olmayı öğreneceğiz. Kendimiz için ne diliyorsak, toplum için de aynısını dileyeceğiz.

Hiçbir Şeyden Her Şey Mümkündür kitabıyla Mine Ölmez, kendi hayatınızın mutluluğu, güzelliği, sağlığı ve güvenliği için neyi nasıl isteyeceğinizi, bunu başkalarının da yararını gözeterek nasıl sağlayabileceğinizi anlatıyor. Burçlardan uygulamalı çalışmalara kadar verdiği her bilgiyle bireysel ve toplumsal iyileşmeye katkı yapıyor.

Bildiklerimizi unutmak

Dünya artık Kova Çağı’nın şafağında... 2023-2044 yılları arasında Plüton, Kova burcunda ilerliyorken, yeni çağın ayak seslerini kuvvetli şekilde işitiyor olacağız. Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı yepyeni bir çağa adım atıyoruz. Bütün bildiklerimizi unutma zamanı...

Sayfa: 224

Egonun son demi...

Şimdiye dek kullandığımız hiçbir yöntem, hiçbir bilgi işe yaramayacak. Kova Çağı’nda yeni yöntemlerle, yeni bilgilerle ilerliyor olacağız. Bunun için tabii ki yeni bir bilince ve yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız olacak.

Artık bilginin, bilincin, duyarlılığın, eğitimin, bilimin, uzmanlığın çağı başlıyor. İnsanca olmayan, insanlığa hizmet etmeyen her şeyin sonu geliyor. Bencilliklerin, bireyselliğin, narsisizmin ve egonun son demine ulaşmış bulunuyoruz.

Önemli bazı sorular

Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Kimler yeni düzenin parçası olarak yaşamını sürdürmeye devam edebilecek? Kova Çağı’nda kimler hayatta ve ayakta kalabilecek? Bu yeni düzende paranın gücü hayatta kalmaya yetecek mi?

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com