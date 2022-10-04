Kraliçeyi Kurtarmak'ın yazarı Vladimir Tumanov çocuklar için yazdı: Ateşten Kaçmak

Kraliçeyi Kurtarmak gibi fantastik romanlarıyla ülkemizde milyonlarca okura ulaşan Kanadalı yazar Vladimir Tumanov, yeni kitabı olan Ateşten Kaçmak'la serüvene devam ediyor.

Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, Gizemli Haritalar dizisinin üçüncü kitabında okurlarını yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.

Alt Kardeşler ve Mariana bu kez, dünyaya yaklaşan göktaşından kaçmak için okyanusları aşmak, bir yandan da onu durdurmak için yeni bilmeceleri çözmek zorundadır.

Uzay, tüketim ve sığınmacılık gibi dünyanın geleceğini belirleyecek konular üzerine düşündürürken, bilimsel düşünceyi ve araştırma yapmayı yücelten roman, iyi ile kötünün ezeli mücadelesini de tehlikeli keşiflerle harmanlıyor.

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Kitap ne anlatıyor

"Alt Kardeşler'le birlikte, Bay Chagrin'in dükkânına giden Mariana, Güneş Sistemi haritasının bulunduğu ruloyu yanlışlıkla açar. Harekete geçen göktaşı Brimstone 13, yeni bilmeceler çözülmezse Kuzey Amerika'ya düşecektir. Milyonlarca insan, gemilerle tahliye edilmeye başlanır. Aksilikler sonucu ailelerinden ayrılıp yalnız kalan çocuklar, Avustralya'ya giden koca bir gemide cevapları bulmaya çalışırlar. Mahsur kaldıkları adadan onları kurtaran Ava sayesinde de doğal yaşamla tanışırlar..."