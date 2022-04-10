Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü

2021 Yılın Çeviri Kitabı Ödülü Küçük Bir Ayrıntı kitabı çevirisi ile Dr. Mehmet Hakkı Suçin'in oldu.

Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan jüri Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'in dilimize Adania Shibli'den çevirdiği Küçük Bir Ayrıntı kitabına "insan haklan ve barış arzusu ekseninde Filistin'de yaşanan zulmü yine bu coğrafyada yaşanan kadın katliamlarıyla birlikte anlatan, ikili anlatıcı bakış açısıyla cesur bir söylem geliştirdiği; çevirmen Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'e de Arapçadan yaptığı çevirilerle edebiyat alanına katkıları ve akademiyle yayın dünyasını buluşturduğu için " Yılın Çeviri Kitabı ödülünün verilmesini oybirliğiyle kararlaştırdı. Ödül, önümüzdeki aylarda yapılacak bir törenle kazananlara takdim edilecek.

Mehmet Hakkı Suçin kimdir

Çevirmen Suçin; Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi ve çevirmendir. Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Manchester Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak çalıştı. Arabic Booker Ödülü'ne jüri üyesi seçildi (2014). Yurtiçinde ve dışında yazılı ve sözlü çeviri atölyelerini yönetti. Arap edebiyatı, çeviribilim ve yabancılara Arapça öğretimi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Halen Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.





Kitap hakkında

Savaş, şiddet ve bellek üzerine tüyler ürpertici bir roman olan, Uluslararası Booker, National Book Award gibi prestijli ödüllere aday gösterilen Küçük Bir Ayrıntı, Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konuları ustalıkla ele alıyor.

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