Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
634.671
0.47%
BTXN Coin
31.69
-4.05%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü

    2021 Yılın Çeviri Kitabı Ödülü Küçük Bir Ayrıntı kitabı çevirisi ile Dr. Mehmet Hakkı Suçin'in oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü

    Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan jüri Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'in dilimize Adania Shibli'den çevirdiği Küçük Bir Ayrıntı kitabına "insan haklan ve barış arzusu ekseninde Filistin'de yaşanan zulmü yine bu coğrafyada yaşanan kadın katliamlarıyla birlikte anlatan, ikili anlatıcı bakış açısıyla cesur bir söylem geliştirdiği; çevirmen Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'e de Arapçadan yaptığı çevirilerle edebiyat alanına katkıları ve akademiyle yayın dünyasını buluşturduğu için " Yılın Çeviri Kitabı ödülünün verilmesini oybirliğiyle kararlaştırdı. Ödül, önümüzdeki aylarda yapılacak bir törenle kazananlara takdim edilecek.

    Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü #1

    Mehmet Hakkı Suçin kimdir

    Çevirmen Suçin; Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi ve çevirmendir. Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Manchester Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak çalıştı. Arabic Booker Ödülü'ne jüri üyesi seçildi (2014). Yurtiçinde ve dışında yazılı ve sözlü çeviri atölyelerini yönetti. Arap edebiyatı, çeviribilim ve yabancılara Arapça öğretimi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Halen Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

    Küçük Bir Ayrıntı kitabına yılın çeviri ödülü #2

    Kitap hakkında

    Savaş, şiddet ve bellek üzerine tüyler ürpertici bir roman olan, Uluslararası Booker, National Book Award gibi prestijli ödüllere aday gösterilen Küçük Bir Ayrıntı, Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konuları ustalıkla ele alıyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu

    Görüş Bildir