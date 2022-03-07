Küçük İskender'in Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları

Küçük İskender'in Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları

Küçük İskender'den Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları şiir severlere hitap ediyor.

Kaybettiğimiz modern şiirin önemli temsilcilerinden sayılan Küçük İskender, yazdığı şiirlerle, kitaplarla her zaman hak ettiği değeri görüyor, görmeye de devam edecek.

Şairin Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem, kitaplarını şiir severler için öneriyoruz.

Bir Çift Siyah Deri Eldiven İlk kez

2000 yılında yayımlanan Bir Çift Siyah Deri Eldiven, küçük İskender'in şiir toplamı içerisinde şiire özel bir vurgu yaptığı kitaplarından. Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nü alan kitap yeni baskısıyla raflardaki yerini alıyor.

Cangüncem

Cangüncem küçük İskender'in 1984 Şubat'ından 1993 sonuna kadar yirmi defterde doğaçlama tuttuğu aforizmalar, şiirseller, değinmeler ve notlardan seçerek bir araya getirdiği 648 günce yazısından oluşuyor.

"SARSICI..."

"Enis Batur'a göre; "sarsıcı, tanıklıklar içeren Cangüncem'de Bir tür doğaçlama kendiliğinden yazı ile içini döküyor küçük İskender: Yapısına, özelliklerine, huyuna eldiven gibi uyan bir üslup ve teknik ile. (…) Dünyasını karşılayan bir dil' ile. İskender'in dili bıçkın, küfürlü, ironik ve eleştireldir. Anarşizan ruhu, onun şiddet dilinde de yansımalarını bulur. Hırçınlıktır kimliğimiz, der. Şiirlerinde ve düzyazı metinlerinde olduğu gibi güncelerinde de toplumdaki ve özellikle altkültürdeki anarşi, cinsellik, şiddet eğiliminin yansımaları görülür."

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