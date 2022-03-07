Euro
15.57
-0.04%
Dolar
14.30
0.64%
Altın
918.03
2.09%
Borsa
1991
-0.01%
Bitcoin
547.986
-2.98%
BTXN Coin
37.64
-1.44%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Küçük İskender'in Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları

    Küçük İskender'den Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları şiir severlere hitap ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçük İskender'in Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları

    Kaybettiğimiz modern şiirin önemli temsilcilerinden sayılan Küçük İskender, yazdığı şiirlerle, kitaplarla her zaman hak ettiği değeri görüyor, görmeye de devam edecek.

    Şairin Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem, kitaplarını şiir severler için öneriyoruz.

    Bir Çift Siyah Deri Eldiven İlk kez

    2000 yılında yayımlanan Bir Çift Siyah Deri Eldiven, küçük İskender'in şiir toplamı içerisinde şiire özel bir vurgu yaptığı kitaplarından. Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nü alan kitap yeni baskısıyla raflardaki yerini alıyor.

    Küçük İskender in Bir Çift Siyah Deri Eldiven ve Cangüncem kitapları #1

    Cangüncem

    Cangüncem küçük İskender'in 1984 Şubat'ından 1993 sonuna kadar yirmi defterde doğaçlama tuttuğu aforizmalar, şiirseller, değinmeler ve notlardan seçerek bir araya getirdiği 648 günce yazısından oluşuyor.

    "SARSICI..."

    "Enis Batur'a göre; "sarsıcı, tanıklıklar içeren Cangüncem'de Bir tür doğaçlama kendiliğinden yazı ile içini döküyor küçük İskender: Yapısına, özelliklerine, huyuna eldiven gibi uyan bir üslup ve teknik ile. (…) Dünyasını karşılayan bir dil' ile. İskender'in dili bıçkın, küfürlü, ironik ve eleştireldir. Anarşizan ruhu, onun şiddet dilinde de yansımalarını bulur. Hırçınlıktır kimliğimiz, der. Şiirlerinde ve düzyazı metinlerinde olduğu gibi güncelerinde de toplumdaki ve özellikle altkültürdeki anarşi, cinsellik, şiddet eğiliminin yansımaları görülür."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı: Ramazan damatlığını giydi, Asuman tayinini isteyip şehri terk etti!
    Medya

    Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı: Ramazan damatlığını giydi, Asuman tayinini isteyip şehri terk etti!

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Resmi Gazete 7 Mart 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 7 Mart 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir