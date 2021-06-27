Küçük ve büyük yazarlar buluştu

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu’nda yürütülen Küçük Yazarlar Projesi kapsamında yazarlar öğrenciler ile bir araya geldi.

Yazarlar Necati Atar, Abdulvahab Ballı ve Hamza Çelenk, Cumhuriyet İlkokulunda küçük yazarlarla buluştu. İbrahim Yorulmaz’ın 4-I şubesindeki örnek çalışmalarından yola çıkılarak okuldaki tüm üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine, öğretmenlerinin rehberliğinde öykü yazma çalışmaları yaptırıldı. Öykü yazan küçük yazarlar ile bir araya gelen yazarlar, karşılıklı sohbet etti.

TÜRKÇEYE VURGU

Öğrencilere deneyimlerini anlatan yazarlar, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Okul Müdürü Ebubekir Turmaz, iki yıldır düzenli olarak yürütülen bu proje ile öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanma, okuma, yazma, anlama ve anlatım becerilerini geliştirme, araştırmacı yeteneklerini geliştirme, yaş düzeyine özgün öykü çalışmaları ortaya koyma, değerler eğitimini kazanma ve geliştirme becerilerini elde ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE KİTAP TAKDİM EDİLDİ

Turmaz, "2020-2021 eğitim öğretim yılının sonunda, ilkokulu bitirdikleri için öğrencilerin yazdıkları öyküler kitap haline getirilerek öğrencilere teslim edilmiştir. Bu kitaplar hazırlanırken, öğrencilerin orjinal el yazıları ve resimleri korunmuştur. Yazılan tüm öyküler okul ortamında sergilenerek tecrübe paylaşımı sağlanmıştır. Bu proje pandemi döneminde öğrencilerin evde sıkılmalarını engellemiş, ailesiyle fikir alışverişi yapmalarını sağlamış, hayal dünyaları genişlemiş ve okuma yazma becerilerinin gelişmesini sağlamıştır. Tüm öğrenci velilerinden alınan geri dönüşlerde de görülmüştür ki çok faydalı bir çalışma olmuştur. Hatta bazı başlıklar altında yazılan hikayelerde ailelerin yaşamlarından kesitler hikayeleştirilmiştir. Projenin sonunda Adıyamanlı yazarlarımız davetimize icabet ederek öğrencilerimizin çalışmalarını incelemiş çalışmaları takdir etmişlerdir" diye konuştu.