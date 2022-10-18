Kudüs'ten güç alan devrimci şair: Nuri Pakdil

Türk şiirinin usta isimlerinden olan, yazdığı eserlerle arkasından dev bir miras bırakan yazar ve şair Nuri Pakdil'in vefatının üzerinden üç yıl geçti.

Nuri Pakdil, hayatı, inanç ve düşünce dünyası, bir protesto olarak oluşturduğu kendine özgü edebiyatı, yerliliğini bozmadan yakaladığı evrenselliği ve bu eksendeki anlayışıyla Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir iz bıraktı. Usta şairin bugün üçüncü ölüm yıl dönümü, Kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Nuri Pakdil'in hayatından ve edebiyatından kesitler...

Mehmet Emin Ziyai ile Hatice Vecihe Hanım'ın oğlu Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Pakdil'in yazıya ilgisi henüz ilkokuldayken başlarken, ortaokulda tanıştığı Büyük Doğu dergisiyle hem düşünce hem de yazı macerası ivme kazandı.

Usta edebiyatçıların dikkatini çekti

AA'da yer alan habere göre; yazar Pakdil, 1954-1955'te Maraş Lisesinde okurken, birlikte eğitim gördüğü iki arkadaşıyla edebiyat dergisi Hamle'yi çıkardı. Dergi lise sınırlarını aşarak, o dönem Ankara'dan İstanbul'a birçok yazar ve şairin dikkatini çekti.

Üniversite yıllarında Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in de aralarında bulunduğu edebiyatçı, sanatçı düşünürlerle bir araya gelen Pakdil, İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

"Kendi inandıkları hep önde oldu"

Necip Evlice, o dönemi anlatırken şu tespitlerde bulunmuştu: "Üstat İstanbul'a gittiğinde, üniversite yıllarını yazamadığı yıllar olarak adlandırır. Derslerde öğretilenlerle kendi inandıkları arasında epeyce bir bocalar. Üniversitede okuduğu yıllar 27 Mayıs öncesinde, Türkiye'nin zor, çalkantılı günler geçirdiği dönemlerdir."

Çeşitli görevlerde bulundu

Usta edebiyatçı Kahramanmaraş'ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazılarını okuyucuyla buluştururken, bir süre Yeni İstiklal gazetesinde sanat sayfalarını düzenledi.

Askerliğini Bitlis'te tamamlayan yazar Pakdil, 1965'te hukuk müşaviri olarak göreve başladı. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatında çalışan Pakdil, bu görevinden de ayrılarak yazarlığa devam etti.

Hayatı boyunca Büyük Doğu ve Diriliş dergileriyle güçlü bağlar kuran Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan'ın da aralarında olduğu isimlerle Edebiyat dergisini yayınladı.

Çok sayıda şair ve yazar yetiştirdi

Usta şairin Sabır üssü olarak tanımladığı aylık yayınlanan Edebiyat dergisi, 1969-1984'te okuyucuyla buluştu ve dergi çevresinde çok sayıda yeni şair ve yazar yetişti. Orta Doğu edebiyatıyla İslamcı düşüncenin gelişiminden Türk edebi çevrelerini haberdar eden dergide 16 farklı ismi bulunan ve en çok Ebubekir Sonumut adını kullanan Pakdil, derginin diğer yazanlarına da müstear isimler bulurdu.

"Otel Gören Defterler"

Devlet Planlama Teşkilatına 1988'de dönen Pakdil, 1999'da emekli oldu. Usta edebiyatçı, 28 Şubat 1997'den itibaren Edebiyat Dergisi Yayınları aracılığıyla yeniden kendi kitaplarını yayınlamaya başladı.

Pakdil'in Otel Gören Defterler başlıklı 6 kitaplık deneme serisi 1997'de okuyucuyla buluşmaya başladı. Usta edebiyatçı, seride inzivaya çekilmiş bir yazarın tahlilleri, sorgulamaları ve kendisiyle hesaplaşmasını işledi.

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"Ben devrimci bir yazarım"

Batı insanını yeni bir yaklaşım ve söylem ile anlattığı, Paris izlenimlerinden oluşan Batı Notları eseri büyük ilgi gören Pakdil, kendisini "Ben, antikapitalist, antifaşist, antinazist, antisiyonist, antisosyalist ve en önemlisi de Türkiye özelinde olmak üzere antifiravunist bir bilince ve iradeye sahip devrimci bir yazarım" sözleriyle tanımlıyordu.

İslam'a olan sarsılmaz bağlılık

Nuri Pakdil, yaptığı açıklamalardan birinde, devrimciliğinin temelini, İslam'a olan sarsılmaz bağlılığının oluşturduğuna dikkati çekerek, İslam dininin kıyamete kadar sürecek sürekli devrim anlayışını öngördüğünü dile getirmişti.

Yeryüzündeki zulüm, haksızlık ve adaletsizlik var olduğu sürece bunların kaynağı olan egemen güçlerin yok edilmesi için Müslümanların devrimci mücadelesinin sürmesi gerektiğini savunan şair, insanın, yalnızca, emeğinin karşılığını yiyebileceğini vurguluyordu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı

Usta yazar, yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk edebiyatına kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı, 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde, edebiyat dalındaki ödüle değer görüldü.

Nuri Pakdil, 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü, 2014'te ise Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü aldı.

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Kudüs şiiri

Tûr Dağını yaşa/ Ki bilesin nerde Kudüs/ Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur/ Gel / Anne ol / Çünkü anne / Bir çocuktan bir Kudüs yapar / Adam baba olunca / İçinde bir Kudüs canlanır / Yürü kardeşim / Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin"

Nuri Pakdil öldü

Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim 2019'da 85 yaşındayken vefat eden Pakdil, Taceddin Dergahı'na defnedildi.