Petrol
93.22
0.83%
Euro
18.1135
0.51%
Dolar
18.5899
0.13%
Altın
1.003
0.42%
Borsa
3558
1.15%
Bitcoin
358.252
-0.56%
BTXN Coin
8.16
-3.54%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    • Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü

    Halikarnas Balıkçısı takma adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağlı'nın bugün 49'uncu ölüm yıldönümü. Yazarın önde gelen eseri ise Aganta Burına Burınata'dır.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü

    1890 yılında dünyaya gelen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ortaöğretimini Robert Koleji’nde yaptı, dünyanın sayılı üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi’nde Yakın Çağlar Tarihi okudu. İstanbul’a dönünce Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazılar kaleme aldı, kapak süslemeleri ve resimler yaptı.

    Cumhuriyetten sonra bir yazısı nedeniyle Bodrum’a sürgüne gönderildi. Cezasının son kısmını İstanbul’da geçirdikten sonra tekrar âşık olduğu Bodrum’a döndü.

    Anadolu ve Akdeniz kültürünün tanınması için kapsamlı çalışmalar yaptı. Serveti Fünun, Cumhuriyet ve daha sonra Demokrat İzmir gibi dergi ve gazetelerde yazdığı yazı, hikâye ve romanlarla uluslararası üne kavuştu.

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı nın ölüm yıl dönümü #1

    Halikarnas Balıkçısı

    Bodrum’la özdeşleşen yazar, Bodrum’un eski adı olan Halikarnassos’tan kaynaklı, “Halikarnas Balıkçısı” adıyla anıldı. Edebiyatımızda denizi ve denizcileri en iyi anlatan yazarlardan olan Halikarnas Balıkçısı 1947’de İzmir’e yerleşti.

    Halikarnas Balıkçısı öldü

    13 Ekim 1974 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Çok sevdiği Bodrum’a defnedildi.


    Tırnaklarınız ışıl ışıl olacak! Sonbahara uygun oje renkleri
    Yaşam

    Tırnaklarınız ışıl ışıl olacak! Sonbahara uygun oje renkleri

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir