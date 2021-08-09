Kült roman Aşk ve Gurur'un yazarı Jane Austen hakkında

İngiliz yazar Jane Austen'ı bilmeyenler için hayatına ve edebiyatına bir bakış. Ünlü yazarın Aşk ve Gurur romanı en bilindik eseridir. Kitap, sinemaya da uyarlandı ve çok beğenildi.

Jane Austen, 775’te İngiltere’de, Steventon’ın Hampshire kasabasında doğdu. Altısı erkek, ikisi kız sekiz çocuklu bir ailenin ikinci kızıydı. Jane’in en yakın arkadaşı, kendisi gibi hiç evlenmeyen ablası Cassandra oldu.

Reading’deki Manas­tır Okulu’na gönderilen Jane, daha sonra eğitimini evde sür­dürdü.

Günün toplumsal ve siyasal olaylarından uzak, sıra­dan bir yaşam sürdü ama canlı ve sevgi dolu aile çevresi onu roman yazmaya özendiren elverişli bir ortam sağladı.

ROMANLARININ KURGUSU

Roman­larında işlediği yerler, karakterler ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamlarına özgü, köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan alın­­maydı.

Austen’ın 1802’de Hampshire'lı bir ailenin genç vâ­risi Harris Bigg-Wither’la evlenmeyi kabul ettiği, ama ertesi sabah fikrini değiştirdiği söylenir.

İLK KİTAP: SAĞDUYU VE DUYARLIK

Ayrıca, âşık olduğu biri­nin çok kısa süre sonra öldüğü yolunda da birbiriyle çelişen öy­küler vardır. Austen’ın ilk romanı Sağduyu ve Duyarlık 1811’de yayınlandı.

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AŞK VE GURUR

Bunu 1813’te Aşk ve Gurur, 1814’te Mans­field Parkı, 1815’te Emma, ölümünden sonra 1817’de Nort­hanger Manastırı izledi.

Austen, 1817’de sağlığı iyice kötüle­ştiği için son yapıtı Sanditon’u yarım bırakmak zorunda kal­dı. 18 Tem­muz 1817’de öldü ve Winchester Katedrali Mezar­lı­ğı’na defnedildi.

Ergül Tosun

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