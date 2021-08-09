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- Kült roman Aşk ve Gurur'un yazarı Jane Austen hakkında
Kült roman Aşk ve Gurur'un yazarı Jane Austen hakkında
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 13:51
- Güncelleme : 09.08.2021 - 14:35
Jane Austen, 775’te İngiltere’de, Steventon’ın Hampshire kasabasında doğdu. Altısı erkek, ikisi kız sekiz çocuklu bir ailenin ikinci kızıydı. Jane’in en yakın arkadaşı, kendisi gibi hiç evlenmeyen ablası Cassandra oldu.
Reading’deki Manastır Okulu’na gönderilen Jane, daha sonra eğitimini evde sürdürdü.
Günün toplumsal ve siyasal olaylarından uzak, sıradan bir yaşam sürdü ama canlı ve sevgi dolu aile çevresi onu roman yazmaya özendiren elverişli bir ortam sağladı.
ROMANLARININ KURGUSU
Romanlarında işlediği yerler, karakterler ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamlarına özgü, köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan alınmaydı.
Austen’ın 1802’de Hampshire'lı bir ailenin genç vârisi Harris Bigg-Wither’la evlenmeyi kabul ettiği, ama ertesi sabah fikrini değiştirdiği söylenir.
İLK KİTAP: SAĞDUYU VE DUYARLIK
Ayrıca, âşık olduğu birinin çok kısa süre sonra öldüğü yolunda da birbiriyle çelişen öyküler vardır. Austen’ın ilk romanı Sağduyu ve Duyarlık 1811’de yayınlandı.
Sayfa: 456
AŞK VE GURUR
Bunu 1813’te Aşk ve Gurur, 1814’te Mansfield Parkı, 1815’te Emma, ölümünden sonra 1817’de Northanger Manastırı izledi.
Austen, 1817’de sağlığı iyice kötüleştiği için son yapıtı Sanditon’u yarım bırakmak zorunda kaldı. 18 Temmuz 1817’de öldü ve Winchester Katedrali Mezarlığı’na defnedildi.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com