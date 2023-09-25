Kült roman olan Döşeğimde Ölürken kitabının yazarı William Faulkner 126 yaşında Amerikalı yazar William Faulkner 126 yaşında. Döşeğimde Ölürken romanının yazarı olan William Faulkner, Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Çağdaş dünya edebiyatının üretken yazarlarından olan William Faulkner, yaşamı zorluklarla geçse de yazma tutkusundan hiç vazgeçmedi.

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Ünlü yazar Faulkner, 25 Eylül 1897’de New Albany, Mississippi’de, demiryolu şirketi sahibi Murry C. Falkner ile Maud Butler Falkner’ın dört oğlunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

İsmini, asker, avukat, iş adamı, siyasetçi ve yazar olarak tanınan dedesi William C. Falkner’dan aldı (daha sonra bir memurun yaptığı yazım hatası sonucu soyadına “u” harfi eklenince, “Faulkner” olarak kullanmaya devam etti.

İç Savaş’tan sonra maddi gücünü kaybeden aile, 1902’de Oxford, Mississippi’ye taşındı. Faulkner 1911’de lise öğrenimine başladıysa da, 1914’te okulu terk etti.

Birinci Dünya Savaşı’nda önce Kanada, sonra İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne katıldı. ABD’ye dönüşte, çocukluk aşkı Estelle Oldham’la nişanlandı ancak çift geçinemeyecekleri gerekçesiyle kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı.

Yaşanan bunalım...

Faulkner, yaşadığı bunalımın ardından New Haven’e gitti ve burada dünya klasiklerini ve çağdaş edebiyat eserlerini okumaya başladı.

Oxford’a geri geldiğinde Mississippi Üniversitesi’ne girerek Fransızca çalıştı ve “Marionettes” isimli tek perdelik bir oyun yazdı. Daha sonra üniversiteyi de yarıda bırakıp New York’a gitti.

1924’te ilk şiir kitabı The Marble Faun’u yayınladı ancak kitap istediği etkiyi yaratamadı. Faulkner, New Orleans seyahati sırasında Amerikan modernizminin önemli isimlerinden Sherwood Anderson ile tanıştı, onun yönlendirmeleriyle ilk romanı Aşk ve Ölüm’ü yazdı.

1927’de kaleme aldığı Flags in the Dust olarak da bilinen Sartoris isimli romanı, Faulkner’ın kurmaca kasabası Yoknapatawpha County’de geçen ilk roman olması bakımından önem taşıyor.

Çoğul anlatıcı tekniği

Bu romandan sonra parasal sıkıntılar ve zorlu bir yayınlanma süreciyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu dönemde başyapıtlarının ilki olan Ses ve Öfke’yi yazmaya başladı, Kasım 1929’da bu eseri yayınlandı.

Aynı dönemde geceleri elektrik santralinde çalışarak Döşeğimde Ölürken’i 47 günde bitirdi, bu süreci muhtemelen çoğul anlatıcı tekniğine de gönderme yaparak güç gösterisi olarak tanımladı.

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Maddi sorunlar yaşadı

Bu romanla birlikte adından iyice söz ettirmeye başladı, fakat maddi sorunlarının üstesinden gelmeyi başaramadı, para kazanmak gayesiyle Tapınak’ı yazdı, ancak yine istediği kazancı sağlayamadı.

Bunun üzerine dönem dönem Hollywood’da senaryo yazarlığı yapmaya başladı. 1932’de yine çoğul anlatıcı tekniğini kullanarak Ağustos Işığı’nı, 1936’da Abşalom, Abşalom!’u, 1939’da ise Çılgın Palmiyeler’i yazdı.

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Nobel ödüllü yazar

Aralarında en bilinen hikâyelerinden Ayı'ın da bulunduğu hikâye kitabı Kurtar Halkımı Musa 1942’de yayımlandı. 1949 yılında ise polisiye hikâyelerinden oluşan Duman isimli kitabı yayınlanan Faulkner aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü, A Fable isimli kitabıyla 1955’te ve The Reivers kitabıyla 1963’te Pulitzer Ödülü’nü kazandı.

William Faulkner, 1962’de Mississippi’de kalp krizi sonucu öldü.

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