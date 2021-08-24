Kültür Bakanlığı'nın ilk eser destek başvurusuna sona doğru

Kültür Bakanlığı, Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yayıncılara ilk eser desteği veriliyor. Son başvuru ise 30 Ağustos.

İlk eser niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayınlayacak yayınevlerine, yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanıyor.

Proje kapsamında, yayın desteği için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabilmektedir.

SON BAŞVURU 30 AĞUSTOS

Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebilmektedir. Destek verilen yayınevi, sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödemekle yükümlüdür. Projeye başvurmak için son tarih 30 Ağustos.