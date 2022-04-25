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    Küresel okur yazarlık oranı

    Bütün dünyada küresel okur yazarlık oranı son verilere göre yüzde 86 civarında.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:16
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    Küresel okur yazarlık oranı

    Doğu Asya ve Pasifik bölgesi yaklaşık yüzde 95,7 ile en fazla okur yazarlık oranına sahipken en düşük okur yazarlık yüzdesine sahip Sahra Altı Afrika'da ise bu oran yüzde 65 civarında.

    Küresel okur yazarlık oranı 2021'de yüzde 86 olurken yüzde 100'lük oranla Lüksemburg, Norveç ve Andorra gibi Avrupa ülkeleri okur yazarlığın en fazla olduğu, Gine, Nijer, Kiribati ve Niue gibi ülkeler ise bu oranın en düşük olduğu yerler arasında kaydedildi.

    Küresel okur yazarlık oranı #1

    Kadın oranı

    Afrika'da her 3 yetişkinden 1'i okuma yazma bilmiyor. Dünya çapında 780 milyondan fazla okuma yazma bilmeyen yetişkinin 3'te 2'sini kadınlar oluşturuyor.

    Asya kıtasında Hindistan, Çin ve Tayland kitap okumaya en çok vakit ayıran ülkeler arasında yer alıyor. Afrika'da ise kitap okuma oranları Asya ve Avrupa'ya kıyasla daha düşük seyrederken kitaplara erişim de daha zor.

    Güney Afrika'da nüfusun yalnızca yüzde 14'ü kitap okuyor ve 16 milyondan fazla Güney Afrikalının tek bir kitabı bile bulunmuyor.


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