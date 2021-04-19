Kurt Vonnegut’tan öykü yazarlığı için öneriler

Yazar Kurt Vonnegut, bir öykü nasıl yazılır konusu üzerine genç yazarlara ipuçları veriyor.

Amerikalı yazar Kurt Vonnegut, Kedi Beşiği, Mezbaha No 5, Şampiyonlar Kahvaltısı, Mavi Sakal ve daha pek çok kitabın yaratıcı.

Usta yazar hikaye yazmak isteyen genç yazarlara birtakım tavsiyelerde bulunuyor. Nitekim, yazar olmak isteyen ve yazarlığını öykü üzerinde sürdürmek isteyen yazar adayları varsa Kurt Vonnegut' a kulak vermelerinde kendileri için fayda var.

2007'de kaybettiğimiz yazarı bu vesileyle anmış olalım.

İşte Kurt Vonnegut'un altın değerindeki tavsiyeleri...

ZAMAN KAVRAMI

"Sizi okuyan bir yabancı vaktinin ziyan olduğunu hissetmemeli. Okura destekleyebileceği türden en az bir karakter verin. Karakterlerden her birinin, bir bardak su bile olsa, istek duyduğu bir şey olmalı. Her cümlenizi ya karakteri ya hikayeyi ilerleten bir biçimde yazmalısınız."





Kurt Vonnegut

"BAŞI VE SONU YAKIN OLSUN"

"Hikayenin başı, sonuna mümkün olduğunca yakın olmalı. Sadist olun. Baş karakterleriniz ne denli tatlı ve masum olursa olsun, başlarına korkunç şeyler getirin ki okurunuz onların nasıl bir insan olduğunu görebilsin. Yalnızca tek bir kişiyi mutlu etmek için yazın. Bir pencere açıp, lafın gelişi, tüm dünyayla sevişmeye kalkarsanız zatürre olursunuz."









"OKURA HIZLICA BİLGİ VERİN"

"Okura mümkün olduğunca fazla ve mümkün olduğunca çabuk bir biçimde bilgi verin. Sakın ola hiçbir şeyi geciktirmeyin. Okurlar, neyin, nerede, nasıl olduğunu tümüyle kavrayabilmeli; o kadar ki, hamamböcekleri son birkaç sayfayı yiyip bitirse bile okur hikayeyi kafasında tamamlayabilmeli."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com