Kurtuluş Savaşı'nın destansı romanı olan Kalpaklılar'ı yazan yazar: Samim Karagöz

Kalpaklılar romanının yazarı Samim Karagöz, Kurtuluş Savaşı'nın destanını yazdı adeta. Yazara ve edebiyatına kısa bir bakış...

Kurtuluş Savaşı'ından sonra pek çok roman ve öykü yazıldı. Bu romanlardan biri de kuşkusuz yazar Samim Karagöz'ün yazdığı Kalpaklılar eseridir. Romanda Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci ruhundan bahseden Karagöz'ün romanı en çok bilinen ve okunan kitabıdır.

Kalpaklılar, Samim Kocagöz’ün belgelere dayanarak işlediği bir destandır... İşgal altındaki topraklardan Kuvayı Milliye’nin doğuşuna, cephelerdeki çarpışmalardan gerici ayaklanmalara kadar Kurtuluş Savaşı’nın, bir ulusun bağımsızlık için verdiği mücadelenin gerçek destanı.

Kitaptan...

"Düşman donanması açıklarda demirlemiş, iki harp gemisi rıhtıma biraz daha yaklaşmıştı... Güvertedeki askerler ellerini, şapkalarını sallıyor, marşlar söylüyorlardı... Mavili beyazlı elbiseler giymiş genç kızlar, ellerinde çiçekler, vapurlardaki askerlere öpücükler yolluyorlardı."





"Sömürgecilere kabaran öfke"

"Türkiye’yi yağmaya gelen 1919 yılının sömürgecilerine karşı kabaran öfke, o yılların öfkesidir; o yılların hiddetidir. Ama bugün de sömürgeciliğe karşı duyulabilecek öfkenin aynıdır elbette."

Samim Kocagöz



Yazarın hayatından kısa bir kesit sunuyoruz...

Samim Kocagöz, 13 Şubat 1916 yılında Aydın, Söke, Burunköy'de dünyaya geldi. Söke ilk okulundan sonra orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Karagöz, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

1942-1945 yılları arasında İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu. İlk öykülerini 1939-1940 yılları arasında yayınladı. Öykülerindeki konuları yaşadığı çevrenin yaşamından çıkarttı. 1948 yılından sonra da romana geçiş yaptı.

"Sanat yaşam içindir"

Samim Kocagöz'ün sanat anlayışı "sanat yaşam içindir" şeklinde özetlenebilir. Yazar doğup büyüdüğü, yaşadığı, iyi bildiği yöreyi insanlarını anlatmaktadır. Edebiyatımızda 1940'lı yıllarda filizlenmeye başlayan yeni edebiyatla kendini duyuran Samim Kocagöz, 5 Eylül 1993 yılında İzmir'de hayatını kaybetti.