Kuşak çatışmasının anlatıldığı, Babalar ve Oğullar romanının yazarı olan İvan Turgenyev 140 yaşında Rus ve dünya edebiyatının önde gelen romancılarından olan İvan Turgenyev'in 140'ıncı doğum yılı. Yazarın Babalar ve Oğullar romanı yayınlandığında büyük ses getirdi. Romanda kuşak çatışması işlenmesinin yanında, dönemin toplumuna sert eleştirler yer alıyor.

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Rus edebiyatının usta yazarlarından olan İvan Turgenyev, 140 yaşında. Yazdığı kitaplarla adı unutulmazlar arasına giren Turgenyev'in en önemli ve çok okunan romanı kuşkusuz Babalar ve Oğullar'dır.

Bu çarpıcı kitapta kuşak çatışmasını isleyen yazar, birçok övgüyü de topladı. Babalar ve Oğullar Rusya'da yayınlandığında adeta yer yerinde oynadı desek yeridir. Nitekim, bu romanda pek çok tabu yıkılırken; topum ve aydın çevreler yeni bir kavramla tanıştı:

Nihilizm...

Romanda sadece baba ve oğul arasında kuşak çatışması işlenmiyor. Aynı zamanda dönemin Rus toplumunu da ince ironiler var.

140'ıncı doğum yılında İvan Turgenyev'e dair bazı önemli bilgiler...

İvan Turgenyev, 28 Ekim 1818’de, Rusya’nın Oryol şehrinde doğdu. 1833 yılında Moskova Üniversitesi’ne girdi. Ertesi yıl babasını kaybetti ve kaydını St. Petersburg Üniversitesi’ne aldırdı. 1838-1841 yılları arasında Berlin Üniversitesi’nde eğitim gördüğü dönemde birçok araştırmacı, filozof ve edebiyatçıyla arkadaş oldu.

1842 yılında gayri meşru bir çocuğu olan Turgenyev, aynı yıl yüksek lisans tezini tamamladıysa da üniversitede bir kürsü edinemedi. Ertesi sene İçişleri Bakanlığı’nda işe başladı, “Paraşa” adlı şiiri yazdı ve bu sayede Belinski gibi edebiyatçılarla tanışıp, edebiyat çevrelerine girmeye başladı.

1844’te ilk öyküsü Andrey Kolosov yayınlandı. Ertesi yıl bakanlıktaki görevinden istifa etti. Hor ve Kaliniç adlı öyküsü 1847 yılında Sovremennik’te yayınlandı. 1850’de annesini kaybetti, Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü ve Köyde Bir Ay eserlerini kaleme aldı.

16 Nisan 1850’de Gogol’ün ölümü üzerine yazdığı bir yazıdan sonra aynı yıl yayımlanan Avcının Notları eserinin de etkisiyle tutuklandı ve bir ay hapiste kaldıktan sonra Spasskoe’ye sürüldü.

1856’da ilk romanı Rudin, Sovremennik’te yayınlandı. Bu dönemde yurt dışına seyahat etmeye başlayan Turgenyev, Paris, Berlin, Londra gibi şehirleri dolaştı. 1859’da Asilzade Yuvası yayımlandıktan sonra ertesi yıl Arefe ve İlk Aşk’ı kaleme aldı.

Ünlü roman: Babalar ve Oğullar

Babalar ve Oğullar’ın baş karakteri olan Bazarov’u bu dönemde düşünmeye başlasa da, roman 1862’de yayınlandı.

Bu dönem Rusya’dan uzaklaşıp sırasıyla Baden-Baden, Londra ve Bougival’de yaşadı. 1867’de Duman’ı, 1870’de Bozkırda Bir Kral Lear’ı, 1872’de Bahar Seli’ni, 1877’de ise Ham Toprak’ı yazdı.

Bir kuşak çatışması

Eski nesille, nihilist gençlik arasındaki kuşak çatışmasını anlatan Babalar ve Oğullar, Rusya’nın çalkantılı bir dönemine Bazarov karakteriyle mercek tutuyor.

Genç Arkadiy Petroviç’in babası, okulunu bitirip dönen naif oğlunu tanıyamaz: Beraberinde getirdiği arkadaşı, yerleşik prensipleri, otoriteyi ve inançları tamamen reddeden genç Bazarov, oğlunun aklını kendi sapkın fikirleriyle zehirlemiştir.

Toprak beyliğini ve Rus toplumunun tüm geleneksel değerlerini söküp atmak isteyen ve kendini nihilist olarak tanımlayan bu genç adam, Arkadiy’nin Batıcı babasını ve amcasını dehşete düşürür.

1862 yılında yayınlandığında Rus okurları ve eleştirmenleri derinden sarsan Babalar ve Oğullar’da Turgenyev, edebiyatta sık sık karşımıza çıkan “öfkeli genç adam”ların olağanüstü bir erken örneğini Bazarov ile yaratıyor.

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İvan Turgenyev öldü

Fransa’da yaşadığı dönemde Gustave Flaubert, George Sand, Émile Zola, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt ve Henry James’le arkadaşlık etti.

1879’da Rusya’yı ziyaret etti ve coşkuyla karşılandı. Aynı yıl Oxford Üniversitesi’nden fahri doktora aldı. Ertesi sene Moskova’daki Puşkin anıtının açılışında bir konuşma yapan Turgenyev, 3 Eylül 1883 günü Bougival’de öldü.

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