Lanet olsun, muazzam şey seni sevmek diyen Nazım Hikmet, 120 yaşında

Lanet olsun, muazzam şey seni sevmek diyen Nazım Hikmet, 120 yaşında

Türk şiirinin ve edebiyatının mavi gözlü dev şairi Nazım Hikmet'in 120'inci doğum yılı.

"Lanet olsun ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…"

Bu sözlerle açıklamıştı Nazım Hikmet Vera'ya olan aşkını, sevgisini...

Büyük şair Nazım Hikmet, 120 sene önce dünyaya geldi. Pek çok zorlukla mücadele eden Hikmet "vatan hainliğiyle" suçlandı, sürgüne gönderildi ve Moskova'da öldü.

Türk edebiyatınınn romantik şairi Nazım Hikmet Ran. Yazdıkları ve ortaya koyduğu eserlerle daima yaşayacak olan Nazım Hikmet'e yakından bakalım.

Yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşan Nazım Hİkmet, çareyi Rusya'ya kaçmakta buldu. Burada yaşayan Nazım Hikmet, Moskova'da 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetti.

Mezarının Türkiye'ye getirilmesi konusunda çok tartışma oldu ama nihai bir karar çıkmadı.

Ve usta şair memleketinden uzakta Rusya'da yatıyor.

DİLLERDE OLAN ŞİİRLER

Yaşadığı aşklar, ölümsüzler arasında yer aldı. Nazım Hikmet ve aşk denilince hemen herkesin aklına aynı isim gelir:

Vera...

SÖZ USTASI NAZIM HİKMET

15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelen şair, Moskova'da uzun yıllar yaşadı ve orada son nefesini verdi.

Yaşadığı dönemde çeşitli kovuşturmalara ve yargılamalara maruz kalan Nazım Hikmet'in, devrin önde gelen yazar ve şairleriyle yaşadığı edebi polemikler, onun ne kadar usta bir söz ustası olduğunu gösteriyor.

11 YAŞINDA ŞİİR YAZDI

İlkokul eğitimini Göztepe Taş Mektebi'nde tamamlayan Ran, ortaokula Galatasaray Lisesi'nde başladı. 1917'de ise Nişantaşı Lisesi'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiirle ilgilenmeye başlayan Nazım Hikmet, ilk şiiri Feryad-ı Vatan'ı 11 yaşında kaleme aldı.

ORDUDAN ATILDI

Ünlü şair, denizciler için yazdığı 'Bir Bahriyelinin Ağzından' şiirinden etkilenen Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın desteğiyle 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi.

1919'da okulunu başarıyla tamamlayan Ran, Hamidiye kruvazörüne stajyer güverte subayı olarak atandı. 1921'de ise çeşitli nedenlere bağlı olarak orduyla ilişiği kesildi.

OYUNLAR KALEME ALDI

Oyun yazarı olarak da tanınan Nazım Hikmet'in aralarında Kafatası, Bir Ölü Evi ve Unutulan Adam, Ferhat İle Şirin'in de bulunduğu 22 tiyatro eseri, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya gibi ülkelerde sahneleniyor.

SERBEST NAZIMIN TEMSİLCİSİ

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olan Nazım Hikmet'in şiirleri; Ahmet Kaya, Ruhi Su, Edip Akbayram, Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Zülfü Livaneli ve Yunan besteci Manos Loizos gibi birçok sanatçı ve müzik grubu tarafından seslendirildi.

1963'TE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şair, 3 Haziran 1963'te Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşamını yitirdi. Hikmet'in mezarının, Türkiye'ye getirilme çabaları olduysa da herhangi bir sonuç alınamadı.