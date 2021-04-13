Lanetli Krallar 70 yıl sonra ilk kez Türkçede

Maurice Druon’un, yakışıklı Philippe lakabıyla tanınan IV. Philippe dönemindeki Fransız monarşisini anlattığı epik tarihi roman serisi Lanetli Krallar, dilimize çevrildi.

Fransa’da 1955 yılında yayımlanmaya başlayan ve George R. R. Martin’e, dünyaca ünlü Taht Oyunları (Game of Thrones) serisini yaratma ilhamını veren seri yaklaşık yetmiş yıl sonra ilk kez, Epsilon logosuyla okurlara ulaşıyor.

Druon’un, Capet Hanedanı’nın çöküşünden Yüz Yıl Savaşları’nın başlangıcına uzanan çalkantılı dönemi ustalıkla aktardığı ve tamamı gerçeklere dayanan serinin ilk kitabı Demir Kral, raflarda yerini aldı.

SERİNİN İLK KİTABI

Fransızca aslında yedi kitaptan oluşan Maurice Druon imzalı tarihi roman serisini toplam üç ciltte yayımlayacak olan Epsilon, serinin ilk kitabı Lanetli Krallar I - Demir Kral’ı okurlarla buluşturdu.

70 YIL SONRA TÜRKÇEDE

1955 yılında yayımlanmaya başlayan tarihi roman serisi, yetmiş yıl sonra ilk kez Epsilon tarafından, Ahmet Deniz Altunbaş’ın özenli çevirisiyle dilimize kazandırıldı.

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TARİHİ ROMAN SERİSİ

Tamamı gerçeklere dayanan Lanetli Krallar, Fransa Kralı IV. Philippe, oğulları, kızları ve Tapınak Şövalyeleri’nin lanetinden başlayıp Capet hanedanının çöküşüyle Yüz Yıl Savaşları’nın köklerine uzanan olağanüstü bir tarihi roman serisi.

GERÇEKLERE DAYANAN ROMAN

Benzerlerinden farklı olarak, gerçekte var olan tarihi kişileri ve yaşanmış olayları bir romana dönüştüren seri, ikonik kimlikleri birer roman karakterine indirgeyip onlar adına diyaloglar yaratarak son derece başarılı bir edebi eser olarak okuyucuya ulaşıyor.

Maurice Druon

"EN BÜYÜK TARİHİ ROMANCI"

Dünyaca ünlü Taht Oyunları (Game of Thrones) serisinin yazarı George R. R. Martin, kendisine seriyi yaratma ilhamını veren Lanetli Krallar’ın yazarı Maurice Druon için "Alexandre Dumas’dan sonra Fransa’dan çıkan en büyük tarihi romancı" yorumunu yapıyor.

"TARİHİ ROMANDAN BESLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Martin, Gerçek ‘Taht Oyunları’ nasıl olurdu diye düşünüyorsanız, yanıtı işte bu seride dediği Lanetli Krallar’ı "Bir tarihi romandan beklenecek her şey var: Demir krallar ve boğdurulan kraliçeler, savaşlar ve ihanetler, yalan ve şehvet, kandırmaca, hanedanların rekabeti, Tapınak Şövalyeleri’nin gizemi, doğumda değiştirilen bebekler, kılıç ve günah, büyük bir hanedanın çöküşü, üstelik –hemen hemen– tamamı doğrudan kronikler ve tarih sayfalarından alınma. Emin olun, Capet ve Plantagenet’lerin, Stark’lar ve Lannister’lardan geri kalır yanı yok." diye anlatıyor.

Ergül Tosun

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