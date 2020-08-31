Latife Tekin Kitabı, yeni baskısıyla kitapseverlerle

Yazar Pelin Özer, Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Latife Tekin'in hayatını anlatan Latife Tekin Kitabı, yeni baskısıyla raflarda.

Edebiyatımızın üretken ve yetkin kalemi Latife Tekin'in hayatı daha önce kkitaplaştırıldı. Pelin Özer'in söyleşi tarzında hazırladığı Latife Tekin Kitabı, Can Yayınları etiketiyle tekrar yayımlandı.

YETKİN BİR YAZARIN AYNASI

Pelin Özer’in ilk baskısı on beş yıl önce yapılan eseri Latife Tekin Kitabı, yetkin bir yazarın kendine, yazısına, yazarlığa dürüstçe baktığı aynada yansıyanlarla okurların ve özellikle de yazma uğraşına yürekten bağlananların yolunu aydınlatmayı sürdürüyor.

YAZARAK VAR OLMAK

Dünyada yazarak var olmak çok özel bir deneyim. O maceranın kendisinden ses vermek gerek. Bu yolculuklara neden çıkıldığını, bütün bunları niye yaptığınızı anlatmalısınız, sonuçta bu da halüsinasyon görmek gibi bir şey.

Sözcükler dünyasının içine giriyorsunuz ve orda halüsinasyonlar görerek yol alıyorsunuz. Bütün bunlara insan neden katlanıyor, neden hevesle bu süreçleri kuruyor?

UZUN SOLUKLU BİR YAZAR...

Yalnızca doğup yaşadığı topraklarda değil uluslararası ölçekte usta yazarlardan Latife Tekin, çok genç yaşta meyvelerini vermeye başlayan, verimli, yenilikçi, enerji dolu yazı hayatının ortalarında Pelin Özer’in uzun soluklu bir söyleşi teklifine olumlu yanıt verdi.

Pelin Özer

İKİ KADININ DİYALOGLARI

Farklı kuşaklardan ve deneyimlerden, birbirinden farklı yaşantılardan geçen iki kadının sesli-sessiz diyaloglarıyla üç yıllık bir çalışmanın ardından oluşan bu kitap söyleşi türünün deneyselliğini ve doğurganlığını mesken tutarken anı, deneme, biyografi, otobiyografi, düşünce, şiir, anlatı gibi farklı türlerin zenginliğini, yazı ve yazarın zamanının geçip gitmezliğini duyumsatmayı da hedeflemişti.

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