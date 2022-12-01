Petrol
87.87
1.03%
Euro
19.4794
0.42%
Dolar
18.6365
0.03%
Altın
1.066
0.63%
Borsa
5064
1.73%
Bitcoin
324.551
1.59%
BTXN Coin
5.55
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Latin Amerika yazarlarıyla söyleşiler: Yedi Ses

    Latin Amerika yazarlarıyla söyleşiler: Yedi Ses

    Rita Guibert'ın kaleme aldığı Yedi Ses kitabında Latin Amerika'nın önde gelen yazarlarıyla yaptığı söyleşiler yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yedi Ses, kendi köklerinden yola çıkarak evrensel bir edebiyatın peşine düşen, kendi uygarlıklarının derin geleneklerinde gezinmekle yetinmeyip insan ruhunun kuytularına uzanan, ama hiçbiri birbirine benzemeyen yedi büyük yazar ve şairi, bizi yer yer şaşırtan en sakınmasız düşünceleri, eleştirileri, itirafları ve suçlamalarıyla bir kitapta buluşturuyor.

    Yalnızca yaşama, dünyaya, insanlığa, edebiyata, dönemin edebî tartışmalarına değil, sosyalizme, kapitalizme, dönemin siyasal olaylarına da yedi ayrı bakış. Uzaktan bakıldığında yedi benzer gibi görünen yedi benzemez.

    Yedi Ses’te, edebiyatı köklü bir dönüşüme uğratan Latin Amerika’nın çıkardığı yedi büyük yazarla söyleşilerine yer veriyor.

    Latin Amerika yazarlarıyla söyleşiler: Yedi Ses #1

    Sayfa: 560

    Edebiyat şöleni

    Miguel Angel Asturias’ın Fransız meslektaşları üzerinden dünyaya seslendiği, "Artık siz bir oturun bakalım, şimdi biz size bir şeyler anlatacağız" sözünden yola çıkan kitapta, yedi ustanın yazarlığa, edebiyata ve dünyaya dair düşünceleri, bu büyük kıtanın tek bir renkten ibaret olmadığını ortaya koyuyor ve yazarları kişisel olarak besleyen iklimleri, kültürleri ve olayları da portrelerine detay olarak ekliyor. Yedi Ses, her bir kelimesini dinlemek isteyeceğiniz bir edebiyat şöleni.


    Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor
    Dünya

    Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor

    Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi
    Gündem

    Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir