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    Lori Bregman'ın Mamaste kitabında çocuk ve annelik

    Yazar Lori Bregman Mamaste kitabında anneliğin detaylarını anlatırken aynı zamanda çocuk gelişimi için de önerilerde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:50
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    Lori Bregman'ın Mamaste kitabında çocuk ve annelik

    Bu kitap, anne sütüne karşı hazır mama, uyku eğitimine karşı bebekle aynı yatakta uyuma, çalışan annelere karşı ev hanımı anneler karşılaştırması yapan bir kitap değil.

    Mamaste, daha dengeli, özgün ve neşeli bir anne olmayı sağlamak için hazırlanmış bütüncül bir rehber. Ünlü doula, hamilelik, kadın sağlığı ve güçlendirme koçu

    Lori Bregman, yeni annelere kendini keşfetme yolculuğunda eşlik ediyor. Kendinizi daha iyi anlamak, içinizde daha fazla uyum ve denge bulmak, kaygı yüklü annelik dünyasında pozitif bir bakış açısıyla var olabilmek için kılavuzluk etmeyi hedefliyor.

    Lori Bregman ın Mamaste kitabında çocuk ve annelik #1

    Denge, uyum ve iç huzur

    Lori’nin yıllardır edindiği profesyonel deneyiminin ışık tuttuğu bilgilerin yanı sıra, Mamaste’te farkındalığı geliştirmesi için hazırlanan özel alıştırmalar, testler; denge, uyum ve iç huzuru bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanan, esansiyel yağ ve kristallerden yoga dizilerine ve meditasyonlara kadar çeşitli kaynaklar yer alıyor.

    Lori Bregman ın Mamaste kitabında çocuk ve annelik #2

    "İçimdeki anne"

    Mamaste’nin basitçe anlamı şu: İçimdeki anne, içindeki anneye saygı duyuyor. Eğer ben sensem ve sen de bensen, birbirimizin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını paylaşmalıyız.

    Farklı olmaktan çok aynı olmalıyız. Bu kitabı okuduktan sonra gerçekten de böyle olduğumuzu göreceksiniz.

     


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