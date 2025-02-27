Louis Erdrich'den bir kızılderilinin ilham veren özgürlük hikayesi: Gece Bekçisi

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Louise Erdrich’in 2021 Pulitzer Kurgu Ödülü’ne layık görülen romanı Gece Bekçisi, Kafka Kitap logosuyla Türkiye’deki edebiyatseverlerle buluştu! Kendisi de Kaplumbağa Dağı Chippewa Grubu’nun Kızılderilileri üyesi olan Erdrich, Gece Bekçisi’nde büyükbabasının olağanüstü yaşamına dayanan benzersiz bir hikâye anlatıyor.

Gece Bekçisi, idealler uğruna verilen mücadelelerin fark yaratabileceğini gözler önüne seren, titizlikle araştırılıp kaleme alınmış, karanlık bir mizahla bezenip okuruna ilham aşılayan bir roman…

Kuzey Dakota’da bulunan Kaplumbağa Dağı’ndaki küçük bir Kızılderili topluluğunun hayatı, açlığı ve sefaleti, gururlu kültürel kimliği, aşkları ve sosyal mücadeleleri bir yasa tasarısıyla tehdit edilir. Bu tasarının yürürlüğe girmesini önlemek için eyleme geçilmesi şarttır.

Kaplumbağa Dağı Mücevher Yatağı Fabrikası’nda gece bekçiliği yapan Thomas Wazhushk, yasanın onaylanmasını engellemek için mücadeleye başlar ve Amerikan Yerlileri’nin mülksüzleştirilmesini protesto eden bu isyanın sesi Washington’a kadar uzanır…

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DOĞA-İNSAN İLİŞKİSİ

Gece Bekçisi’nde karşımıza yoğun olarak çıkan olgulardan biri de doğa-insan ilişkisi. Elbette konu aldığı topluluğun yaşam tarzıyla bağdaşık olan bu bağ, ince ince romana ve karakterlere işlenmiş.

Ölen aile fertlerinin, dostların, hayvanların ve doğanın ruhlarının her daim hayatın içinde olduğunu ve yaşayanları uyardığını ve gerekirse cezalandırdığını da okuyoruz. Kurgu ile gerçek hayatın iç içe geçtiği Gece Bekçisi, yazarın içinde büyüdüğü kültürün de şeffaf bir yansıması bu yüzden.

Gece Bekçisi‘nde Louise Erdrich, insan doğasının en kötü ve en iyi dürtüleriyle uğraşmak zorunda kalan unutulmaz karakterlerle dolu kurgusal bir dünya yaratıyor. Bu karakterlerin aşklarını ve yaşamlarını, arzularını ve hırslarını şefkat ve zekâ ile aydınlatan bu roman, bir kültürel hazineden çıkmış, görkemli bir metin.

Yazar Louis Erdrich

OKURLARIN SEVECEĞİ ROMAN

Yazar Erdrich’in dil üzerindeki hâkimiyeti, cümlelerle oynayışı, satırlar arasındaki mizah gücü, kültürel ve sembolik öğelerle, düşündürücü pasajlarla ve özgün anlatımıyla Gece Bekçisi’ni okuyucusunun çok seveceği bir roman haline getirmeyi başarıyor.