Louise Erdrich bir isyanın haklı sesini Gece Bekçisi romanında anlatıyor Çok satan kitapların yazarı ve 2021 Pulitzer Kurgu Ödülü’nü kazanan Louise Erdrich, Amerikan yerlilerinin haklı isyanını Gece Bekçisi romanında çarpıcı bir dille aktarıyor.

Louise Erdrich’in 2021 Pulitzer Kurgu Ödülü’ne layık görülen romanı Gece Bekçisi romanı Türk okurlara göz kırpıyor. Kendisi de Kaplumbağa Dağı Chippewa Grubu’nun Kızılderilileri üyesi olan Erdrich, Gece Bekçisi’nde büyükbabasının olağanüstü yaşamına dayanan benzersiz bir hikâye anlatıyor.

Gece Bekçisi, idealler uğruna verilen mücadelelerin fark yaratabileceğini gözler önüne seren, titizlikle araştırılıp kaleme alınmış, karanlık bir mizahla bezenip okuruna ilham aşılayan bir roman…

Kuzey Dakota’da bulunan Kaplumbağa Dağı’ndaki küçük bir Kızılderili topluluğunun hayatı, açlığı ve sefaleti, gururlu kültürel kimliği, aşkları ve sosyal mücadeleleri bir yasa tasarısıyla tehdit edilir. Bu tasarının yürürlüğe girmesini önlemek için eyleme geçilmesi şarttır.

Bir isyanın sesi

Kaplumbağa Dağı Mücevher Yatağı Fabrikası’nda gece bekçiliği yapan Thomas Wazhushk, yasanın onaylanmasını engellemek için mücadeleye başlar ve Amerikan Yerlileri’nin mülksüzleştirilmesini protesto eden bu isyanın sesi Washington’a kadar uzanır...