Lucy Maddox, yeni yılda yenilenmek isteyenler için yazdı: Bugün Yeniden Başlıyorsun

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Uzman Klinik Psikolog Lucy Maddox’un yeni yılda yenilenmek isteyenler için tasarladığı Bugün Yeniden Başlıyorsun...Bir yıl döngüsünü çerçeve olarak kullanarak kitabı 12 bölüme ayıran Maddox, her aya özel psikolojik terapi fikirleriyle farklı konularda yenilenme reçeteleri sunuyor.

Zihinsel dayanıklılığı artırmaya ve daha bilinçli bir yaşam tarzı benimsemeye yönelik pratik öneriler içeren Bugün Yeniden Başlıyorsun, bilimsel araştırmalara dayalı basit egzersizler ve farkındalık teknikleriyle okurlarına daha mutlu, dengeli ve tatmin edici bir hayat yolunda adım adım rehberlik ediyor.

Uzman Klinik Psikolog Lucy Maddox’un Bugün Yeniden Başlıyorsun: Terapi Odasından Tavsiyeler adlı kitabı, Hilal Söğütlü’nün çevirisiyle Ayrıntı Yayınları’nın renkli markası Düşbaz Kitaplar’dan çıktı.

FARKINDALIK UNSURU

Attığımız her adımın temelinde psikoloji var. Eylemlerimizde, kararlarımızda, vazgeçişlerimizde, arzularımızda…

İnsan olmanın doğasında duygu, dolayısıyla psikoloji var ve hissettiğiniz bütün o duygular o kadar doğal ve geçici ki… Yeter ki bunun farkında olalım.

Uzman Klinik Psikolog Lucy Maddox’un da belirttiği gibi, biz bir hava durumu değiliz, gökyüzünün kendisiyiz. Ruhumuzda yağmurlar yağıyorsa bir daha hiç güneş açmayacağını düşünmek faydasız, kaldı ki bu doğru da değil.

SÜREÇLERDE DUYGU DURUMU

Maddox, Bugün Yeniden Başlıyorsun’da yılı aylara bölerek bu süreçlerde duygu durumumuzda olacak muhtemel değişimleri ve bunları nasıl faydalı hale dönüştürebileceğimizi, danışanlarından örnekler vererek açıklıyor.

Ayların da kimlikleri var, bu kimliklerin bizim ruhumuzda da bir tezahürü... Yeni bir sen için yeni bir yıla hazır mısın? O zaman haydi, bugün yeniden başlıyorsun.

FIRSATLAR VE ŞANSLAR ÜZERİNE KURULU HAYAT

Sürekli hareket eden bir dünyada yaşıyoruz. Sizi daha mutlu kılmak için binlerce olasılık var gibi gözükse de cesaretinizi toplayıp hayatınızda yeni bir sayfa açmak her zaman o kadar da kolay olmaz.

Kendinizi paralize olmuş hissedebilirsiniz çünkü en basit hali ile ne olmak istediğinizi bilmiyorsunuzdur. Ne yazık ki; çeşitli korkular ve çekingenlik, genellikle en iyi fırsat ve şansları kaybetmeye sebep olur.

Kendi yaşamınızın size ait olduğunu ve tadını çıkartabileceğinizi, kendinizi istediğiniz şekilde ifade etme hakkınız olduğunu hatırlayın! Önemli olan enerjinizi doğru kullanmanız, pozitif düşünmeniz ve yeni bir hayata başlamak için hazırlanmanız.

Yeni bir hayata başlamak, size kendinizi geliştirmek ve mutlu olmak için her türlü ilhamı verebilir.