Luigi Ballerini'den yine çok konuşulacak bir roman: Mira Her Şeyi Bilir

Luigi Ballerini'den yine çok konuşulacak bir roman: Mira Her Şeyi Bilir

Bilim kurgu romanı Adı Sıfır'la çok sevilen, çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü yazarlarından Luigi Ballerini'den yine çok konuşulacak bir roman: Mira Her Şeyi Bilir

Yaşam; gözetleyen, izleyen, her sorunu çözen, her soruyu cevaplayan bir yapay zekânın, Mira'nın kontrolünde..

Dijital ağlarla örülü mükemmel topluma ayak uydurmakta zorlanan dört gencin arkadaşlığı, aşkı sorgulayışları, onları özgürlüğe kavuşturacak bir başkaldırının kıvılcımını yakıyor.

Kendilerine dayatılan sanal Rejim'e karşı çıkanlarla birlikte onlar da edebiyatın, kitapların gücüne tutunuyor...

Çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü yazarlarından Luigi Ballerini, distopik romanında okuru, teknolojiyle biçimlenen karanlık bir yolculuğa çıkarıyor.





Teknolojinin sınırları

Teknolojinin sınırlarını sorgulatan, hür irade ve özgürlük gibi kavramları çarpıcı örneklerle işleyen Ballerini, geleceğin dünyasından bir soru soruyor: Distopya ne kadar uzakta?

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