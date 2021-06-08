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- Luigi Ballerini'nin Bancarellino Ödülü En İyi Gençlik Kitabı, Adı Sıfır
Luigi Ballerini'nin Bancarellino Ödülü En İyi Gençlik Kitabı, Adı Sıfır
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 13:29
- Güncelleme : 08.06.2021 - 13:37
Teknolojiyle biçimlenen dünyanın geleceğine “dronlar eşliğinde” bakıyor, aile kavramını sorguluyor, okura sarsıcı keşifler sunuyor.
Günlük yaşamın her ânını ele geçiren teknolojinin etik sınırlarını ve kullanım amaçlarını sorgulayan roman dünyanın geleceğini düşünenleri, insanın en temel duygularında keşfe çıkarıyor.
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Sayfa: 188
"GÜLEN, ACI ÇEKEN BİR BEDEN..."
"Dünyanın, kendisinin Dünya dediğinden çok daha büyük olduğunu, insanların bir arada yaşadığını, birbiriyle konuştuğunu, birbirine dokunduğunu, tartıştığını, âşık olduğunu şimdi benden de duydu. Kimsenin yalnız başına büyümediğini ve her zaman birbirimize ihtiyacımız olduğunu, ama özellikle de kişinin yalnızca bir ses olamayacağını, bir bedeni de olması gerektiğini ona anlatmaya çalıştım. Sarılacak, okşayacak, sevecek bir beden. Kavga ettiğin, sonra da barış yaptığın bir beden. Koşan, düşünen, hata yapan, uyuyan, gülen, acı çeken bir beden."
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com