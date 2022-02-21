Lütfi Simavi’nin hatıralarında Sultan Mehmet Reşat ve Vahideddin'in son günleri

Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin'in Başmabeyincisi Lütfi Simavi'nin gözünden Osmanlı'nın son günleri; 'Sarayda Gördüklerim' adlı kitapta anlatılıyor.

Son Osmanlı padişahlarından Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin’in başmabeyincisi Lütfi Simâvî'nin hatıraları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarıyla; I. Dünya Savaşı başta olmak üzere pek çok badirelerle geçen tarihimizin belki de en çalkantılı bir dönemine ışık tutuyor.

Bu kitapla okur, 1909’da Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi gibi kritik bir hadiseden sonra tahta geçen Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin dönemlerinde Osmanlı sarayının bürokraside ve askerî cihette meydana gelen gelişmelere karşı nasıl tepki verdiğini göreceksiniz.

GÜNDEN GÜNE ERİYEN BİR İMPARATORLUK

Günden güne güç kaybeden ve eski ihtişamlı günlerinden uzaklaşan sarayın nasıl bir yapıya dönüştüğünü aynı dönemde sarayda çok kritik bir görevde bulunan Lütfi Simâvî’nin gözünden okuma fırsatı yakalayacak.

KAYNAK ÖZELLİĞİNDE KİTAP

Dr. Fatih Akyüz ve Dr. Fatih Tetik tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde ilk defa sadeleştirerek bugünkü Türkçeye aktarılan bu hatırat, hem araştırmacılar hem de tarih meraklıları için birinci elden kaynak niteliğindedir.

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