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    Mahmut Yesari'nin klasiği: Hanife Hanım'ın İstanbul Maceraları

    Kitap, uzun yıllar gazetelerde kalmış bu eğlenceli yazılar, 1930'ların İstanbul'unun toplum hayatına ve ünlü simalarına dair önemli ayrıntılar taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 14:28
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    Mahmut Yesari'nin klasiği: Hanife Hanım'ın İstanbul Maceraları

    1930'ların başlarında Yeni Gün gazetesinde yayımlanan bu yazılarda İstanbul'un ve sosyal hayatımızın geçirdiği hızlı dönüşüm, Fatih Çarşambalı Hanife Hanım'ın şahitliğiyle anlatılıyor.

    Mahmut Yesari'yi yanına katarak sinemalardan futbol, boks maçlarına, yılbaşı partilerinden Güzel Sanatlar Akademisi'ne İstanbul'u semt semt, mekân mekân gezen insancıl Hanife Hanım, karşılaştığı tiplerle son derece eğlenceli sohbetler yapıyor.

    MODERN TÜRKİYE HARİTASI

    Devrin türedi zenginlerinden matbuat emekçilerine, İbrahim Çallı, Neyzen Tevfik, Şükûfe Nihal, Osman Cemal gibi ünlülerine kadar sanatçı, gazeteci, siyasetçi birçok ismin dahil olduğu bu karşılaşmalar, bize zengin bir modern Türkiye haritası sunuyor.

    Mahmut Yesari nin klasiği: Hanife Hanım ın İstanbul Maceraları #1

    Sayfa: 184

    KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

    "Mahmut Yesari'nin] asıl kıymeti hayatında kavranmış değildir, ölümünden ve nesillerden sonra değeri artacak ediplerdendir."

    Refik Halid Karay

    "Mahmut Yesari, kendisinde ve benzerlerinin şahsında zürriyeti kurumaya yüz tutmuş bir bohem neslinin son mümessillerindendi. (…) Mahmut Yesari'nin ölümü, Türk edebiyatını ve gazeteciliğini benzeri az bulunur bir rikkat ve fazilet örneğinden mahrum bıraktı."

    Peyami Safa

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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