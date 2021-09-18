Malcolm X ve Muhammed Ali'nin dostluğunun kitabı: Kan Kardeşler

Randy Roberts ve Johnny Smith’in kaleme aldığı, ülkemizde Timaş Yayınları etiketiyle yayınlanan Kan Kardeşler kitabından aynı isimle uyarlanan belgesel beğeni topladı.

Yayınlandığı dönemde büyük övgü toplayan kitabın yazarları Roberts ve Smith Malcolm X’in Cassius Clay’i Muhammed Ali’ye dönüştüren gücünü şu sözlerle aktarıyor: "Malcolm X olmasaydı Muhammed Ali olmazdı. Malcolm X yaklaşık iki sene boyunca genç boksöre tavsiyelerde bulunup ona ruhani rehberlik etti ve ona dünyanın kötülüklerini anlattı ama daha da önemlisi ona kendisini ve insanlarını sevmeyi öğretti. Malcolm X ve Cassius Clay o zamanlar kan kardeşi gibiydi ve kısa bir süreliğine de olsa, dünyanın avuçlarının içinde olduğunu düşünmüş olmalıydılar."

OKUMA TAVSİYESİ

Hafta sonunu seyredecek ve okuyacak bir şeyler arayarak geçirenler için Kan Kardeşler iyi bir seçenek olarak duruyor.

Muhammed Ali ile Malcolm X’in inişliçıkışlı dostluklarının anlatıldığı Kan Kardeşler iki tarihsel figürün dostluğunu 1960’lıyılların Amerika’sında yaşananların eşliğinde anlatıyor.

KAN KARDEŞLER

Biri, dünya ağırsıklet boks şampiyonu olduğu gün Müslüman olduğunu beyan eden bir sporcu, diğeri ise hırsızlık nedeniyle girdiği hapishanede İslam’la tanışan bir genç.

Biri, Vietnam Savaşı’nda askere gitmeyi reddettiği için tazminata mahkûm edilen ve boks lisansı elinden alınan bir boksör...

Diğeri ise kitleleri coşkulu vaazlarıyla peşinden sürüklediği için eski dostları ve yol arkadaşları tarafından öfkeyle karşılanan ve ölümle tehdit edilen bir hatip.

İKİ İSMİN İNİŞLİ ÇIKIŞLI DOSTLUĞU

Kaybettiğimiz efsanevi Müslüman boksör Muhammed Ali, diğeri ise Amerika’da neredeyse bir devlet ideolojisi haline gelmiş ırkçılığa karşı hayatını ortaya koyarak mücadele eden Malcolm X. Ve bu iki insanın inişli çıkışlı dostlukları…

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MACERA ROMANI TADINDA...

Bu kitap, bir macera romanı tadında hem iki tarihsel figürün hayatlarına odaklanıyorhem de onların mücadelelerinin kesiştiği noktada başlayan bir kardeşlik ve dostluğun hikâyesini anlatıyor.

Hikâyenin fonunda ise 1960’lı yılların siyah-beyaz birAmerika silueti eşliğinde, boksun yeniden yükselişi, ırkçı söylemlere karşı sivil hakmücadelelerinde siyahi Müslümanların çabaları, iç içe geçen dostluklar, öfkeler,çatışmalar ve kırgınlıklar yer alıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com