Marie - Henri Beyle Stendhal'ın restorasyon dönemi romanı: Kırmızı ve Siyah

Restorasyon Fransası’nın şartlarında yükselebilmek için genç Sorel’in önünde iki seçenek vardır: Ya siyahı seçerek yükselişine Kilise yolundan başlayacaktır ya da kırmızıyı seçerek askeri yoldan.

Psikolojik romanın önde gelen yazarı desem yanlış bir cümle kurmuş olmam sanırım.

Marie-Henri Beyle, daha çok mahlası ile bilinen Stendhal…

Dünya edebiyatının önemli yazarı ve vatandaşı Honore De Balzac'ın desteğini gören Stendhal, Fransa Edebiyatı'nda derin izler bırakmıştır.

19. yüzyıl dönemin aydınlanmacı kalemlerinden sayılan Stendhal'in Kırmızı ve Siyah romanı, Kral X. Charles'in yönetiminde olan Fransa'sında 1820'lerde cerayen etmiştir. Yazar topluma olan yergilerini ustaca kullanmış, özgürlükçü fikirleriyle de öne çıkmıştır.

KİTABIN ADININ ANLAMI

Roman, ismini ordunun kırmızı üniformaları ile ruhban sınıfının siyah cüppelerinin renginden almış, Türkçeye de Kızıl ve Siyah olarak çevrilmiştir. Romanın romantik ögeler taşıması onun realist kitap özelliğinden bir şey kaybettirmiyor. Kırmızı ve Siyah psikolojik romanın ilk örneklerindendir.

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PSİKOLOJİK VE FELSEFİ ÖĞELER

Kaleme aldığı eserlerinde psikolojik ve felsefi ögeleri ustaca kullanan Fransız edebiyatçı Stendhal’in ünlü romanı Kırmızı ve Siyah, 1840 yılında yayınlanmıştır. Stendhal, romanını piyasaya sürdükten sonra 1842’de Paris’in romantik caddelerinde yürüyüş yaparken geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti.

BENLİĞİN DERİNLİKLERİ...

Parma Manastırı romanın da yaratıcısı olan Stendhal, insan benliğinin derinliklerine nüfuz etmesiyle psikiyatrı gibi davranmıştır. O iyi bir edebiyatçıdan öte psikologdur.

Romanlarında hayat verdiği karakterlerinin tahlilini yaptığımızda öne sürdüğümüz ana argümanları bulmak mümkün. Yazarın en çok bilinen ve okunan klasik eseri Kırmızı ve Siyah, dönemin Fransa’sının toplumsal bir portresini okuyuculara sunuyor.

Stendhal...

"HAYATIMIN EN GÜZEL TESADÜFLERİNDEN BİRİ"

Roman, kitap dünyasında yerini aldığında fazla yankı uyandırmamakla beraber, övgüler de aldı. Ünlü filozof ve psikolog Nietzsche, "Stendhal, hayatımın en güzel tesadüflerinden biridir.” Yazar Andre Gide ise, "Kırmızı ve Siyah kendi zamanının ötesinde bir romandır."

FRANSA VE RESTORASYON DÖNEMİ

Julien Sorel’in içinde bulunduğu çıkmazı ve ikilemi çarpıcı biçimde anlatan usta kalem, ününe ün katmıştır. Fransa’nın restorasyon döneminde yankı uyandıran Kırmızı ve Siyah, aldığı dini eğitiminin yanı sıra askerliğe de sempati duyan Sorel’in dünyasına sizleri davet ediyor. Stendhal, eserinde ruhban sınıfına eleştirilerde bulunurken, aşkı, sevgiyi, ahlakı da gerçekçi bir perspektifle anlatıyor.

Fransa'da Napolyo'nun sürgüne gönderilmesine neden olan restorasyon dönemi

JULİYEN SOREL'İN DÜNYASI

Sorel, oldukça karmaşık ruh halindedir. Büyük komutan Napolyon’a hayranlık duyan Sorel, asker olmak istemiştir. Öte yandan aileden gelen dini öğretiyle din adamı da olmak isteyen Sorel’in geleceğiyle ilgili bir karar vermesi gerekecektir.

Roman, Sorel’in hayatı ve içinde bulunduğu toplumsal koşullar çerçevesinde ilerlerken, akıcı ve sade diliyle de ön plana çıkıyor. Yazarın güçlü tasvirleri ve sağlam cümle yapısı kitabı rahatça okumamıza yardımcı oluyor.

Sorel oldukça genç yaştadır. Bu yaşına rağmen hayatta yükselmek ve iyi bir konumda olmak için ihtiraslar içinde kendisini bulmuştur. Yaşadığı taşra bölgesinde çıkıp en büyük hayali olan Paris’e yerleşmek olan Sorel’in yaşamla olan mücadelesinin öyküsüdür Kırmızı ve Siyah…

Dünyanın başat klasiklerinden sayılan Kırmızı ve Siyah romanı, her kitapseverin mutlaka okuması gerekiyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com