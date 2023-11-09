Mario Levi'den gerçeğin perdesini adım adım kaldıran bir novella: Çünkü Fısıltılar Vardı Günümüz modern edebiyatının önemli isimlerinden olan Mario Levi'nin yeni kitabı olan Çünkü Fısıltılar Vardı, yazarın incelikli kaleminin yeni bir ürünü olma özelliği taşıyor.

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Mario Levi, hikâyelere tutkun bir yazarın evreninde, farklı tarihlerde ve mekânlarda, birbirlerinden habersiz şekilde bir araya gelen iki zaman yolcusunun peşine düşüyor; tanıdık fısıltılar hikâyenin de, kahramanın da kaderini belirliyor...

Beyoğlu’nun ve Büyükada’nın sokaklarında, sepya fotoğraflardan yansıyan yakın geçmişin acı tatlı hatıraları arasında yol alan Çünkü Fısıltılar Vardı, yaşamın karşısına kurguyu, kurgunun karşısına insanın hakikatini koyarken gerçeğin perdesini adım adım kaldıran bir novella.

Mazinin silinmez izleri

Her ilişkiye mazinin silinemez izleriyle girdiğimizi yok yere söylemiyorum. Mesele o mesele işte. Bazen bir koku, bazen bir görüntü bir yere gitmenize

imkân vermemiş miydi? Bu seferki bir ses. Kimliği belirsiz bir hayaletin sesi. Yıllarca köşesinde gizlenmiş Melih Bey’e beklenmedik bir şekilde kendini duyuran…

Bir fısıltı halinde. Fısıltının hakkını verircesine sadece onun duyduğu. Bir çığlığı da andırdığı halde…

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Yazara dair...

mario Levi, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Michel Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1970'li yılların ortalarında yazmaya başladığı ilk hikayeleri elbette yayınlanmadı.

İlk yazılarıysa 1984 yılından başlayarak Şalom, Stüdyo, İmge, Cumhuriyet , Hokka, Argos, Cumhuriyet Dergi, Milliyet Sanat, Gösteri, Gergedan, Varlık gibi gazete ve dergilerde çıktı.

İlk Kitabı Jacques Brel: Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. Üniversite bitirme tezinden hareketle yazdığı bu romansı biyografiyi 1990 yılında çıkan ve kendisine o yılın Haldun Taner Öykü Ödülünü kazandıran Bir Şehre Gidememek adını taşıyan kitabı izledi.

Ertesi yıl ikinci hikaye kitabi Madam Floridis Dönmeyebilir yayınlandı. Bir sonraki yıl daha çok bir uzun hikaye ya da anlatı olarak görmeyi tercih ettiği ilk romanı En Güzel Aşk Hikayemiz sırasını aldı.

Bu kitabın ileride yazacağı ve 2005 yılında okurla buluşan Lunapark Kapandı'nın kaynağını oluşturduğunu sonradan anladı. Bu arada birçok okur tarafından artık bir klasik gibi görülen İstanbul Bir Masaldı’yı yazdı.

Ödüllü romancı

1999 yılında yayın hayatına katılan bu kitabı yazarken böyle bir değerlendirmeyle karşı karşıya kalacağını da 2000 yılının Yunus Nadi Roman Ödülü’ne layık görüleceğini tabii ki Bilmiyordu. 2005 yılı aynı zamanda Bir Yaz Yağmuru kitabını okur karşısına çıkardığı yıldır.

Bu kitap yayın hayatının ilk yirmi yıllık bölümünde farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış, bizzat kendisi tarafından seçilmiş ve değerlendirilmiş yazıları bir araya getirilmiştir.

2009'da bir dönemin ruhunu dile getirmeye çalıştığı Karanlık Çökerken Neredeydiniz çıktı. 2013 yılında Size Pandispanya Yaptım adlı romanı okurla buluştu. 2015 yılında, son romanı Bu Oyunda Gitmek Vardı Everest Yayınları tarafından yayınlandı. Levi’nin Bütün eserleri Everest Yayınları tarafından yayınlanmaya devam ediyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com