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    Mario Vargas Llosa'nın Kadetral'de Sohbet romanı

    Katedral'de Sohbet, Peru tarihini kişisel yaşanmışlıklarla kesiştiren bir başyapıt.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:43
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    Mario Vargas Llosa'nın Kadetral'de Sohbet romanı

    1950'ler Lima'sı, General Odría diktatörlüğü dönemi. Farklı sınıflara mensup Santiago ile Ambrosio yıllar sonra tesadüfen karşılaşıp Katedral adlı barda sohbete dalınca özgürlük ve özgürlüğün yitirilmesi etrafında gelişen bir anlatı ortaya çıkar.

    Yaşanmışlıkları birleştiren bir yapıt

    Mario Vargas Llosa'nın, "Hiçbir romanım bana onun kadar emeğe mal olmadı, eğer yazdıklarım arasında yangından sadece bir romanımı kurtarmak zorunda kalsaydım onu kurtarırdım." diye tanımladığı Katedral'de Sohbet, Peru tarihini kişisel yaşanmışlıklarla kesiştiren bir başyapıt.

    Mario Vargas Llosa nın Kadetral de Sohbet romanı #1

    Sayfa: 808

    Kitaptan...

    "Bu koşturmaca beni susattı, diyor Santiago. Gel hadi bir şey içelim. Buralarda bildiğin bir yer var mı? Yemek yediğim bir yer var, diyor Ambrosio. İsmi Katedral, garibanların mekânı, bilmem beğenir misiniz? Eğer soğuk biraları varsa beğenirim, diyor Santiago. Gidelim, Ambrosio."


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