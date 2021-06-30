Marketlerde kitap satılmalı mı tartışması

Kitapların son yıllarda marketlerde satılması tartışmaya neden oldu. Çünkü kitap, kitapçıda satılır görüşü hakim.

Koronavirüs salgınının çok artması yüzünden bir önlem olarak alınan tam kapanma dönemimde marketler, izin verilen belirli ürünlerin satışlarını yapıyorlardı. Bu ürünler ise temel ihtiyaç ürünleri olarak kabul ediliyor.

Kitap satışı yapan marketlerdeki rafların önüne ise şerit çekilmiş durumdaydı. Kitaplar temel ihtiyaç olarak görülmediklerinden, tam kapanma dönemi bitinceye kadar marketlerden kitap almak mümkün olmayacaktı.

HER YERDE KİTAP...

Şimdi hayat normale dönüyor ve eskiye döneceğimiz günler çok yakın. Fakat son yıllarda marketlerde, benzin istansyonlarında, şarküterilerde kitapların satıldığını görüyoruz.

Hem yayınevleri hem de kitapseverler bu durumu her ne kadar yadırgasalar da bahsettiğimiz yerlerde kitap satışı devam ediyor.

KİTAP KİTAPÇIDA SATILIR

Hemen herkes tarafından kabul görülen bir görüş hakim. O da kitap kitapçıda satılır gerçeği. Türkiye'de kitap satan pek çok internet sitesi ve ve başka alışveriş siteleri var.

KİTABA VERİLEN DEĞER ÖLÇÜSÜ

Kitap okuyan biri rahatlıkla kitap siparişi verdiğinde en geç 2 ya da 3 iş günü içinde kitaplarına kavuşabiliyor. Dolayısıyla kitabın marketlerde satılıyor olması kitaba olan değerdir aynı zamanda...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com