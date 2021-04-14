Marquis de Sade'ın öyküleri gün yüzüne çıktı

Edebiyat tarihinin en ayrıksı kalemlerinden biri olan Sade'ın üç öyküsü, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Cemal Süreya'nın çevirisiyle yayınlandı.

Aşkın Suçları, eserleri yayımlanmaya başladığı andan itibaren her zaman keskin tartışmalara konu olan ve sadizm kavramına ismini veren Marquis de Sade'ın on bir öyküyü kapsayan eserinin üç öyküsünden oluşuyor.

ETİK DEĞERLER

Sade'ın ahlakın belirleyicisi olarak etik değerler yerine içgüdüler konulduğunda neler olabileceğini anlattığı Aşkın Suçları derlemesi, Lamartine'in, Baudelaire'in, Swinburne'ün, Lautréamont'un, Nietzsche'nin, Puşkin'in, Dostoyevski'nin, Kafka'nın, Apollinaire'in başucu kitaplarından biriydi.

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DERİNLİKLİ YAZAR

Hıristiyan geleneklerine, tabulara ve yasaklara yazdıklarıyla ve yaşam biçimiyle savaş açan ve hayatının yaklaşık otuz yılını hapishanede, on yılından fazlasını akıl hastanesinde geçiren Sade hakkında Octavio Paz'dan Simone de Beauvoir'a, Ronald Hayman'dan Jacques Lacan'a, Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer'dan Angela Carter'a pek çok kişi yazmıştır.

Marquis De Sade

DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS LE MARQUIS DE SADE

1740'ta Paris'te doğdu. Roman yazarı, filozof ve siyasetçi olan Marquis de Sade önce bir Cizvit okulunda, ardından askerî okulda öğrenim gördü. Yedi Yıl Savaşları'nda süvari sınıfının komutanı olarak görev aldı.

Eserlerinde ahlak kurallarını, yasaları ve dini ağır bir şekilde eleştirmiş; özgürlüğü, zevki, şehveti ve kimi zaman da toplumun ahlaksızlık olarak değerlendirdiği öğeleri savunmuştur.

Sade yaşamının otuz yılını farklı hapishanelerde, on üç yılını ise akıl hastanesinde geçirdi. Yapıtlarının çoğunu tutuklu olduğu dönemde yazdı. 1814'te Charenton Akıl Hastane­si'nde öldü.

Ergül Tosun

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