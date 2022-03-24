Mary Jo Maynes ve Ann Walter’ın kaleme aldığı kitap: Aile Tarihi

Minnesota Üniversitesi’nden tarih profesörleri Mary Jo Maynes ve Ann Walter’ın kaleme aldığı, Ailenin Tarihi adlı eser aileye farklı bir bakış sunuyor.

Minnesota Üniversitesi’nden tarih profesörleri Mary Jo Maynes ve Ann Walter, Ailenin Tarihi ile bu soruya yanıt arıyor.

Okura; bilgilendirici, heyecan uyandıran güncel bilgiler sunmayı amaçlayan yenilikçi bir seri olan New Oxford History dizisinin bir parçası olan bu çalışmada, tarih yazan kurumlardan biri olan ailenin tarihine ilişkin bir bakış açısı sunuluyor.

Aile yapısı tarihsel süreç içerisinde çokça değişikliğe uğramıştır. Aile, tarihsel bir kurumdur ancak doğal bir durum değildir. Bir yandan bir tarihe sahip olan aileler, bir yandan da tarihi yazmaktadır.

Aile yapısının, MÖ 10.000’den başlayarak günümüze kadar ne tür değişikliklere uğradığını irdeleyen bu çalışma, eşzamanlı olarak aile yapısının dünya ve insanlık tarihinin bugünkü durumuna gelmesinde oynadığı önemli role de ışık tutmayı amaçlıyor.

AİLENİN BİNLERCE YILLIK TARİHİ

Elinizdeki kitap, ailenin binlerce yıllık tarihine ana hatlarıyla ışık tutmayı hedeflerken, bu kurumu merkeze aldığımızda dünya tarihinin nasıl göründüğüne ilişkin bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

Aile -kendi gerçekliğimiz de içinde olmak üzere doğal değildir, tarihsel ve toplumsal bir bağlam içerisinde inşa edilmiştir.





TARİHSEL SÜRECİ

Ailenin nasıl bir düzen içinde işlediği, zaman içinde nasıl değiştiği, benzerlikleri ve farklılıkları çalışmanın ele aldığı başlıca konular arasında yer almaktadır. Bu kitap, özellikle aileye odaklanarak, bununla daha derin bir tarihi, insan olmanın ne anlama geldiğini, insanın geçmişine ve bugününe dair yeni bakış açıları ve anlayışların dünya tarihinin geniş zamansal çerçevesi içinde nasıl gün ışığına çıktığını anlatmaktadır.