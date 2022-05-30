Petrol
115.97
0.35%
Euro
17.6563
1.42%
Dolar
16.3906
1.23%
Altın
979.67
1.49%
Borsa
2502
0.00%
Bitcoin
500.867
5.13%
BTXN Coin
12.55
-1.72%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Masa da masaymış ha diyen şair Edip Cansever'in ölüm yıldönümü

    Masa da masaymış ha diyen şair Edip Cansever'in ölüm yıldönümü

    Türk şiirinin sevilen ismi Edip Cansever'in 36'ıncı ölüm yıldönümü. Şairin Masa da masaymış ha dediği şiiri ise dillerde...
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İkinci Yeni Akımı şairi olan Edip Cansever 8 Ağustos 1928'de İstanbul'un Fatih ilçesinin Soğanağa semtinde doğdu. Annesi ve babası, Çankırı’nın Atkaracalar köyünde doğmuşlar. Ailenin üç kız ve bir erkek, toplam 4 çocuğunun üçüncüsü olarak doğdu.

    Edip Cansever'in 36'ıncı ölüm yıldönümü.

    Şairi sevgiyle anıyoruz...

    İlkokulu İstanbul'da 56'ıncı İlkokul'da tamamladı. İkinci Dünya Savaşı'nda havacı çavuş olarak İstanbul'a tayin edilen babası, askerlik vazifesini tamamladıktan sonra İstanbul'da kalmış, Kapalıçarşı'da ticaret ile iştigal ediyormuş.

    Ortaokul ve liseyi 1946 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Yüksek Ticaret Mektebi’ne kaydoldu.

    Aynı dönemde babasının Kapalıçarşı’daki dükkânında çalışmaya başladı. 12 Nisan 1947’de, aile dostları tarafından tanıştırıldığı Mefharet Hanım’la evlendi. Çiftin bu evlilikten, Nuran ve Ömer adını verdikleri iki çocukları oldu.

    Masa da masaymış ha diyen şair Edip Cansever in ölüm yıldönümü #1

    Şiir ve okuma merakı

    1950 yılında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik dönüşünde Kapalıçarşı'da babadan kalma dükkanda turistik eşya ve halı ticareti yapmaya başladı.

    1954’te meydana gelen Kapalıçarşı yangınında dükkânının yan­ması üzerine Jak Salhoşvili ile ortak olup, asma katlı bir başka dükkâna geçti.

    Ortağı alım satım işlerini yönetirken, Cansever tüm zamanını asma katta okuyup şiir yazmaya ayırdı. Edip Cansever, Kapalıçarşı'da otuz yılını geçirdi ve bu zaman zarfında dokuz şiir kitabı neşredildi.

    Masa da masaymış ha diyen şair Edip Cansever in ölüm yıldönümü #2

    Nokta dergisi başarısı

    1951'de Nokta dergisini çıkardı. Bu dergi, genç şairlerle ve yazarlarla tanışmasını sağladı. İlk kitabından 7 yıl sonra yayınladığı Dirlik Düzenlik bu dönemin ürünüdür. Bu kitaptaki şiirlerde düşünceyi dil içinde eritmeye yönelen, özlü bir söyleyiş ve çarpıcı biçim arayan, toplumsal eleştiri için mizah aracını kullanan bir tutum görüldü. 1957'de yayınlanan Yerçekimli Karanfil ile kendisine özgü bir şiir evreni kurdu. İkinci Yeni akımının özgün örneklerini verdi.

    Eserleri

    Şiir Kitapları ve Eserleri İkindi Üstü (1947) Dirlik Düzenlik (1954) Yerçekimli Karanfil (1957) Umutsuzlar Parkı (1958) Petrol (1959) Nerde Antigone (1961) Tragedyalar (1964) Çağrılmayan Yakup (1966) Kirli Ağustos (1970) Sonrası Kalır (1974) Ben Ruhi Bey Nasılım (1976) Sevda ile Sevgi (1977) Şairin Seyir Defteri (1980) Yeniden (1981) Bezik Oynayan Kadınlar (1982) İlkyaz Şikayetçileri (1984) Oteller Kenti (1985) Sonrası Kalır I, Bütün Şiirleri (2005)  Sonrası Kalır II, Bütün Şiirler.

    Edip Cansefer öldü

    Usta şair Edip Cansever, 28 Mayıs 1986'da İstanbul'da hayata veda etti. Geriye hepimize miras bıraktığı şiirleri, sözleri kaldı.

    Ruhu şad olsun...


    İlginizi Çekebilir

    Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan hükümdar
    Gündem

    Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan hükümdar

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi
    3. Sayfa

    İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

    Görüş Bildir