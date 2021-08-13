Megan Hunter’ın sarsıcı romanı: Kuş Kadın Harpy

Modern edebiyatın güçlü kalemlerinden Megan Hunter’ın sarsıcı ve şaşırtıcı romanı Kuş Kadın Harpy, Aslı Perker’in çevirisi ve Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

Ailesine kusursuz bir hayat sunmak için durmaksızın çabalarken kocasının ihanetini öğrenmesiyle büyük bir kırılma yaşayan Lucy, ağlayıp sızlanmak yerine ceza vermeye cüret eden güçlü, kinci, ruhsuz bir yırtıcıya dönüşür.

Güçlü bir kadın karakterin dilinden anlatılan Kuş Kadın Harpy, hem karanlık bir peri masalı hem de son derece sarsıcı bir intikam ve yenileniş hikâyesi…

Kafka Kitap, Megan Hunter’ın evlilik, sadakatsizlik ve güç üzerine heyecan verici romanı Kuş Kadın Harpy’yi, Aslı Perker’in çevirisiyle okurlara sunuyor.

MİTOLOJİK FORMALAR

Romana ismini veren ve güçlü, kinci, ruhsuz bir yırtıcı olan mitolojik form Harpy, KuşKadın Harpy’de sıkça ortaya çıkıyor. Kuş Kadın Harpy, kendisini ailesine adayanLucy’nin yıkıcı ihanetin ardından yaşadığı dönüşümün bu güçlü metaforuyla okurlarasürükleyici, şaşırtıcı ve sarsıcı bir deneyim sunuyor.

Megan Hunter

KUSURSUZ BİR HAYAT ÇABASI

Ailesine kusursuz bir hayat sunmak için durmaksızın çabalarken kocasınınihanetini öğrenmesiyle büyük bir kırılma yaşayan Lucy, ağlayıp sızlanmak yerineceza vermeye cüret eden güçlü, kinci, ruhsuz bir yırtıcıya dönüşür.

Güçlü birkadın karakterin dilinden anlatılan Kuş Kadın Harpy, hem karanlık bir peri masalı hem de son derece sarsıcı ve intikam romanı.

Ergül Tosun

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