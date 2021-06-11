Mehmet Rauf'un Karanfil ve Yasemin kitabı günümüz Türkçesiyle

Eylül'ün yazarı Mehmet Rauf'un bir diğer büyük romanı olan Karanfil ve Yasemin, 1920'ler Türkiye'sindeki insan ilişkilerine dair önemli ayrıntılar içeren etkileyici bir kitap.

1923'te tefrika edilen ve ilk olarak 1924'te kitap olarak basılan Karanfil ve Yasemin, Eylül'le haklı bir şöhret kazanmış olan Mehmet Rauf'un dönem anlatıcılığında da ne kadar usta bir yazar olduğunu gösteren, önemli bir roman.

Romanın arka planında, değişen Türkiye'nin değişen insanlarını, insan ilişkilerini, kıyafetlerini, çay partilerini tartışan yazar; ön plandaysa yoğun ve zorlu bir aşk hikâyesini, bu hikâyenin üç kahramanını da enfes tahlil yeteneğiyle irdeleyerek sunuyor.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE...

Bugüne kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen bu büyük roman, yazarının diline en az müdahaleyle günümüz Türkçesine uyarlandı. Açıklamalı orijinal metin baskısı ise ilk baskısı ile tefrikası karşılaştırılarak ve yazarın diline müdahale edilmeden yayına hazırlandı.

Sayfa: 328

"BİR RÜYA GİBİ ANLAŞILMAK"

"Bu kadar aydır en ateşli bir aşkla temas etmiş, en samimi bir hayatla yaşamıştı. Hâlâ neydi, nasıl bir kadındı, bunu bilmiyordu. Hatta hissiyatına, heveslerine dahil olmak mümkün olamamıştı. Her teşebbüsünde belirsiz kalmıştı. Düşünüyordu. Sevmiş miydi? Sır! Neydi? Muamma! Bir rüya gibi anlaşılmadan yok olmuştu. Bir sfenks olarak görünmüş, bir sfenks olarak geçip gitmişti…"

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Sayfa: 360

MEHMET RAUF

27 Ağustos 1875'te İstanbul'da doğdu. Balat Mahalle Mektebi'ni bitirdikten sonra sırayla Eyüp Rüştiyesi, Soğukçeşme Rüştiyesi ve Bahriye Mektebi'nde okudu. Daha sonra memuriyete atıldı. İlk öyküsü 16 yaşındayken Halid Ziya'nın İzmir'de çıkardığı Hizmet gazetesinde yayımlandı.

Erken yaşlarda kendini gösteren tiyatro ve edebiyat merakı, memuriyet yıllarında Servet-i Fünun çevresine girmesini sağladı. Tevfik Fikret'in halası Ayşe Sermet Hanım'la evlenip Fikret'in Rumelihisarı'ndaki yalısında yaşamaya başladı.





Mehmet Rauf

HALİT ZİYA İLE OLAN DOSTLUĞU

Daha sonra Halid Ziya'yla sıkı bir dostluk kurdu. Büyükada'da bir kadına âşık oldu ve aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı. Hüseyin Cahid ve Halid Ziya son anda yetişerek hayatta kalmasını sağladılar.

Meşrutiyet'in ilanından sonra tekrar yazmaya başladı. Eylül romanıyla edebiyatımızda önemli bir yer tutan Mehmet Rauf, diğer eserlerinde de aşk maceralarını konu edinmiştir. Mehmet Rauf 1926'da felç geçirdi, 1931'de İstanbul'da öldü.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com