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    Mehmet Rauf'un sürükleyici polisiye tarzındaki romanı: Define

    Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden olan Mehmet Rauf'un Define romanı, polisiye kitap özelliklerini taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 09:49
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    Mehmet Rauf'un sürükleyici polisiye tarzındaki romanı: Define

    Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül’ün yazarı Mehmet Rauf’un kendisiyle özdeşleşen tarzından farklı bir yola saparak serüven ve gizem hissini önde tuttuğu, kitabın devamı sayılan Kan Damlası ile beraber polisiye türünde kaleme aldığı tek eseri olan Define 1927 yılında yayınlanmıştı.

    Sıkı bir polisiye okuru olan, Erzurum Hastanesi Başhekimi Şakir Feyzi’nin hastalarından Hacı Hanım, zamanında çalıştığı konaktaki Paşa’nın ona bir kitap verdiğini ve bu kitabın içinde büyük bir hazinenin yerinin saklı olduğunu söyler. Hacı Hanım yaşı nedeniyle defineyi bulamayacağından bu sırrı Şakir Feyzi’ye emanet etmek istiyordur.

    Büyük bir servetin heyecanı

    Büyük bir servetin heyecanına kapılan Şakir Feyzi, Fuzuli Divanı’nın sayfalarında başlayan bu yolculukta, yalnızca okuduğu kitaplarda gördüğü türden bir maceranın içinde bulacaktır kendini.

    Mehmet Rauf un sürükleyici polisiye tarzındaki romanı: Define #1

    Sürükleyici yapıt

    Mehmet Rauf’un bir gizemi çözmenin coşkusunu, paranın akıl çelici kuvvetini anlattığı Define Türk polisiyesinin en sürükleyici yapıtlarından birisi.

    Kitaptan...

    "Mağazalar, paranın temin edeceği bütün zevk ve rahatlık, keyif ve neşe vasıtalarını bana birer birer takdim ediyor, kadınların hepsi tebessüm ederek beni davet ediyorlar gibiydi. Birdenbire sarsıldım, durdum. Şayet bir aksilik çıkar da bu emeller gerçekleşmezse ne tamir edilemez bir felaket, ne tahammül edilemez bir sefalet olacaktı."


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