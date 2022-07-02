Mehmet Şenol'un Gayriresmi Futbol Tarihi kitabıyla, futbolun köklü geçmişi

Mehmet Şenol'un Gayriresmi Futbol Tarihi kitabı, edebiyat dışı okumalar yapmak isteyen kitapseverlere özel bir çalışma. Kitapta, futbolun köklü tarihine yolculuğa çıkacaksınız.

Türkiye futbol tarihinin ilk yılları, kişiden kişiye, kulüpten kulübe değişiyor; kimi zaman bilgi kırıntılarıyla yetinmek gerekirken kimi zaman da bir bilgi yığınını anlamlandırmak için ek çaba harcamak gerekiyor. Ama belki de daha önemlisi, bu tarihi oluşturan insanların hikâyesi...

Kitapta, o büyük anlatının içinde kaybolup gidiyor.Beyoğlu’ndaki Anadolu Birahanesi’nin kapısının önünde buzlu badem satan o yaşlı adamın, 1903’te topu da, adamı da geçirmediği için "Tahtaperde "adını almış o eski futbolcu olduğunu; Moda Deniz Kulübü’nün üst katındaki küçük odada ömrünün kalan kısmını tamamlayan Kulaksızzade Galip’in, Fenerbahçe’nin belki de en önemli futbolcusu, hatta bir dönem başkanı olduğunu okuyacaksınız.

,Galatasaray’ın Hasnun Galip Sokak’taki meşhur binasının 1920’lerde Galata’da demirli ona yakın Amerikan gemisinin denizcilerinin uğrak yeri bir salon olduğunu, burada cumartesi günleri dans edip boks yaptıklarını kim biliyor bugün?

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Siyasal ve toplumsal tarih

Mehmet Şenol’un uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda hazırladığı Gayriresmi Futbol Tarihi, küçük adamların tutkuyla yazdığı kişisel futbol tarihleriyle Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinin nasıl kesiştiğini gözler önüne seriyor.