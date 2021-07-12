Mehmet Yalçınkaya'dan tarifler kitabı: Denizden

Masterchef Mehmet Yalçınkaya, Balığın iade-i itibarı motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimi ile oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı Denizden...

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın, çok özel tarifleri mükemmel fotoğraflar eşliğinde sergilediği ilk kitabı Denizden, deniz mahsullerinin hikayesi, pişirilme teknikleri, eşsiz lezzetlere dönüştürülme aşamaları ve sunumunu en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor.

Tam 84 çok özel tarifin yer aldığı kitap, bizi her yemeğin temelinde yatan denge ile tanıştırıyor. Barbun balığının sofradaki değerinden dolayı altın ile özdeşleştirerek SOM olarak adlandırılması...

Gömeç ilçesine ithafen hazırladığı; balık ve eti birleştirdiği ‘surf&turf’ tarifleri ile Yalçınkaya’nın hikayelerini paylaştığı onlarca çeşit balık ile kitap sofralarda balığın yerini yeniden tanımlıyor.

ÖZEL İÇERİKLERLE ANLATIM

Kitap özel içeriği dışında tüm hazırlık aşamalarının anlatıldığı ve Cunda Adası’nda balıkçılarla yapılan özel çekimlerin yer aldığı kısa bir belgesel filmle de öne çıkıyor.

Kitap kapağında kullanılan ve denize atıfta bulunmak için sulu boya tekniği ile illüstrasyonu yapılan şefin özel portresi de şef kitapları için ilk kez uygulanan bir ‘art effect’ olarak tanımlanıyor. Sofralarda balığın yerini yeniden tanımlayacak.

Bbir yandan da balık tüketimindeki kişisel farkındalık, doğaya saygı üzerine sosyal sorumluluk içeriyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com